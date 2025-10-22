羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

▲羅浮宮被盜的拿破崙三世之妻歐仁妮皇后冠冕。（圖／記者閔文昱攝）

記者陳冠宇／綜合報導

法國羅浮宮19日發生世紀搶案，8件價值連城的珠寶遭竊，其中包括拿破崙三世之妻歐仁妮皇后（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物。未料搶案才沒過幾天，大陸二手商品平台上就出現相關商品的拍賣，還自稱是「正品」，引發關注。

10月19日上午9時許，4名蒙面劫匪通過升降裝置潛入法國羅浮宮博物館，7分鐘內盜走8件皇室珠寶，初步估計造成損失高達8800萬歐元。目前，被盜的8件珠寶仍然下落不明。

陸媒《瀟湘晨報》報導，羅浮宮被盜後，在大陸二手交易平台上，出現了不少商家號稱售賣「盧浮宮（羅浮宮）正品，95新，保存完好，低價急出，保真」，售價在人民幣99萬到9999萬元不等。

當媒體私訊這些商家，有的用英語回覆「im selling my goods，do you need my Chinese friend」，有的說「盜亦有道，有點燙手，挑了」，還有的說「包郵」、「玩抽象」。不少大陸網友發現後也跟風，「我這算不算提供線索了？」

有陸媒撥打給二手平台客服，客服建議直接發起舉報，由平台來處理，「對方商品有問題，可以直接點擊商品界面的舉報選項，平台收到後進行核實，一般五個工作日內給到舉報結果。」

客服表示，點擊舉報後，可以選擇「禁限售商品」或者「假貨/盜版」類型，直接提交舉報就行。

▼大陸二手平台出現自稱羅浮宮被盜商品的拍賣。（圖／翻攝瀟湘晨報）