國際

羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

▲▼警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

▲警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮19日發生世紀搶案，館長德卡爾（Laurence des Cars）22日首度公開承認這是一次「可怕的失敗」，她表示博物館外圍監視器非常老舊，而且覆蓋率「嚴重不足」，唯一能夠監控竊賊入侵點的監視器甚至「朝向另一個方向」，因此未錄下犯案過程。

4名竊賊駕駛一輛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，闖入7分鐘內成功得手。

德卡爾22日出席國會聽證會，詳細說明案發經過。她表示，所有警報器都正常運作，但竊盜案發生區域的唯一監視器當時「面向西方」，因此完全沒拍到竊賊入侵過程，直到破窗觸發警報，工作人員才知道遭到入侵。

▲▼ 法國巴黎羅浮宮19日發生竊案。（圖／路透）

德卡爾坦言，羅浮宮外圍監視器系統「非常令人不滿意」，不僅覆蓋率不足，一些設備甚至老舊到無法適應現代科技。她2021年接任時就被警告設備「過時」，但大型機構面臨預算問題。

案發當日，德卡爾就已經提出辭呈，但被法國文化部長駁回。她承諾，未來的安全計畫將把所有外牆納入監控範圍，並且希望內政部研議在羅浮宮內部設置派出所。至於竊賊逃跑時掉落的19世紀歐仁妮皇后鑽石皇冠，雖然嚴重受損，但「初步評估顯示，精細修復是可能的。」

BBC與《衛報》指出，儘管羅浮宮每年吸引大量訪客，光是去年就有870萬人次，維安系統的維護與升級卻步調緩慢。如今總統馬克宏已下令盡快加強羅浮宮安全措施。

更多新聞
羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

