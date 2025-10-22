　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

▲法國國家自然歷史博物館。（圖／翻攝微博）

▲法國國家自然歷史博物館。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

法國警方近日逮捕一名24歲陸籍女子，指其涉嫌參與竊取巴黎國家自然歷史博物館館藏金塊案件，現已遭關押起訴。這名女子被控利用「閉館自鎖」手法潛入館內，盜走約6公斤金塊，價值逾60萬歐元（約新台幣2100萬元），最終在巴塞隆納機場準備登機前往上海時被捕。

▲巴黎自然歷史博物館內失竊的玻利維亞金塊。（圖／翻攝貴陽晚報）

▲巴黎自然歷史博物館內失竊的玻利維亞金塊。（圖／翻攝貴陽晚報）

《貴陽晚報》報導，9月17日，法國國家自然歷史博物館發佈消息說，不明身份人員從該館盜走了數塊原生金金塊。依照館方說法，此次事件造成的物質損失約60萬歐元，但失竊原生金標本所承載的文化價值難以估量。

根據監視器畫面顯示，犯嫌身著黑衣，在閉館前混入展區並藏身館內，凌晨時，以角磨機與氧乙炔焊槍破壞兩扇鋼門與防彈玻璃展櫃，短短10分鐘內偷走18至19世紀館藏金塊，包括俄國沙皇尼古拉一世贈品與加州淘金時期珍藏。

▲巴黎自然歷史博物館內黃金展示櫃均使用防彈玻璃設計。（圖／翻攝貴陽晚報）

▲巴黎自然歷史博物館內黃金展示櫃使用防彈玻璃設計。（圖／翻攝貴陽晚報）

犯案後，該名嫌犯從容擦拭現場指紋，觀察四周，確認保全人員皆遠離之際，於凌晨4時從後門離開。

警方表示，這名女子於9月16日搭乘高鐵逃往西班牙，經巴塞隆納轉機準備飛往上海時遭捕。她隨身行李藏有約1公斤已熔化的金塊碎片，表面被氧化偽裝成工業廢料，經化驗，碎片金含量達85%，成分與被盜金塊完全吻合。

法警方懷疑部分贓物已流入黑市或經暗網轉售，國際刑警組織已對亞洲、中東多地海關發出警報。該博物館副館長斯庫里奧斯痛批，「這些金塊不僅是財富，更是文化遺產，損失無法估量。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來與鞏固政治互信

「心戰大隊」外圍企業遭點名　國台辦：充當台獨「爪牙」必遭嚴懲

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎台灣網紅與同胞來走走看看

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦：民進黨打壓將受到反對唾棄

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來與鞏固政治互信

「心戰大隊」外圍企業遭點名　國台辦：充當台獨「爪牙」必遭嚴懲

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎台灣網紅與同胞來走走看看

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦：民進黨打壓將受到反對唾棄

羅浮宮損失逾31億　「求償無門」原因曝

羅浮宮損失逾31億　「求償無門」原因曝

法國羅浮宮19日發生世紀搶案，8件價值連城的珠寶遭竊，其中包括拿破崙三世皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物。法國政府證實，由於這些文物未投保私人保險，國家將無法獲得任何賠償。

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

羅浮宮搶案！眾人狂奔離場　陸客嚇：保全喊快跑

羅浮宮搶案！眾人狂奔離場　陸客嚇：保全喊快跑

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

