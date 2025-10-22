24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

▲法國國家自然歷史博物館。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

法國警方近日逮捕一名24歲陸籍女子，指其涉嫌參與竊取巴黎國家自然歷史博物館館藏金塊案件，現已遭關押起訴。這名女子被控利用「閉館自鎖」手法潛入館內，盜走約6公斤金塊，價值逾60萬歐元（約新台幣2100萬元），最終在巴塞隆納機場準備登機前往上海時被捕。

▲巴黎自然歷史博物館內失竊的玻利維亞金塊。（圖／翻攝貴陽晚報）

《貴陽晚報》報導，9月17日，法國國家自然歷史博物館發佈消息說，不明身份人員從該館盜走了數塊原生金金塊。依照館方說法，此次事件造成的物質損失約60萬歐元，但失竊原生金標本所承載的文化價值難以估量。

根據監視器畫面顯示，犯嫌身著黑衣，在閉館前混入展區並藏身館內，凌晨時，以角磨機與氧乙炔焊槍破壞兩扇鋼門與防彈玻璃展櫃，短短10分鐘內偷走18至19世紀館藏金塊，包括俄國沙皇尼古拉一世贈品與加州淘金時期珍藏。

▲巴黎自然歷史博物館內黃金展示櫃使用防彈玻璃設計。（圖／翻攝貴陽晚報）

犯案後，該名嫌犯從容擦拭現場指紋，觀察四周，確認保全人員皆遠離之際，於凌晨4時從後門離開。

警方表示，這名女子於9月16日搭乘高鐵逃往西班牙，經巴塞隆納轉機準備飛往上海時遭捕。她隨身行李藏有約1公斤已熔化的金塊碎片，表面被氧化偽裝成工業廢料，經化驗，碎片金含量達85%，成分與被盜金塊完全吻合。

法警方懷疑部分贓物已流入黑市或經暗網轉售，國際刑警組織已對亞洲、中東多地海關發出警報。該博物館副館長斯庫里奧斯痛批，「這些金塊不僅是財富，更是文化遺產，損失無法估量。」