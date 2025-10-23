　
國際

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

▲▼搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上。（圖／翻攝X）

▲嫌犯性侵未遂後，跳上月台逃之夭夭。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國巴黎發生離譜事件，一名26歲女乘客白天獨自搭乘火車，竟遭陌生男子攻擊、猥褻與強暴未遂，所幸另一名女乘客挺身相救，還用手機錄下嫌犯逃逸過程。巴黎警方目前已展開調查，但尚未逮捕任何人。

《巴黎人報》等外媒報導，受害者15日從巴黎搭火車前往奧爾日河畔瑞維西（Juvisy-sur-Orge），列車上午8時30分左右抵達舒瓦西勒魯瓦站（Choisy-le-Roi）時，大部分的人都下車了，車廂只剩下她與另一名陌生男子，但對方一直盯著她看。

受害者喬丹娜（Jhordana）回憶，男子一言不發地走過來，動手推人並試圖扯下其褲子，「他很顯然試圖性侵我。」她試圖逃跑與抵抗，但反遭毆打並趁亂猥褻，「他掐住我，要我閉嘴。那時我覺得自己再也沒力氣了。我以為自己要死了。」

幸好，另一名女乘客聽見尖叫聲後跑過來關心，及時出手阻止嫌犯。這名見義勇為的女乘客拿出手機拍攝嫌犯面容，並且厲聲要求對方留在原地等警察，但列車靠站、車門打開之後，對方仍火速衝向月台，逃之夭夭。

喬丹娜是一名來自巴西的觀光客，事後心有餘悸表示，「如果她沒有出現，制止他掐我脖子，我可能已經死了。我沒有足夠的話語來感謝她。」她原以為先進國家的大眾運輸會很安全，但如今非常害怕，在巴黎不再感到安全。她的哥哥也表示，「身為巴西人，我們從未想過這種事會在這裡發生。」

女性暴力國家觀察中心（Miprof）數據顯示，過去10年法國大眾運輸性暴力受害者激增86%，光是去年就有3374人受害，其中91%為女性，3/4受害者年齡不到30歲。在全國案例中，巴黎地區占比高達44%，當地高達80%女性表示她們搭火車時會隨時保持警惕。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
