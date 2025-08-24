　
社會 社會焦點 保障人權

索討7千不成西瓜刀當街砍人　2男女變裝搭捷運逃逸3hrs落網

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲賴姓女子不滿33歲的許姓男子積欠7千元，不但不還，還避不見面，賴女今（24）天上午和30歲洪姓男性友人共騎機車，在許男住家附近搜尋，竟然發現許正在一家超商外，立即下車理論，雙方一言不合，當街砍傷許的雙手，血流如注，大雅警方獲報後3小時逮捕已變裝的2嫌，全案依法送辦。

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

許男上午7點多坐在潭子區某家便利商店外的機車上，突然賴女和洪男出現眼前，賴女向許男索討7千元借貸不成，3人當街大吵，洪男拿出西瓜刀揮舞，賴女噴辣椒水，要「教訓一下」，結果許男雙手阻擋，左右都被砍一刀，2人行凶後迅速騎機車逃逸，許男送醫後無生命危險。

大雅警方獲報調閱監視器發現，2嫌先是換下衣物、褲子和鞋子，連同作案工具全丟進垃圾箱後，騎乘變造過車牌的機車離去，再轉搭捷運，意圖混淆警方追緝方向。

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

警方積極追查，發現有2名男女在捷運文心森林公園站下車，衣物不同，但2人下車後毫無目的閒晃，大膽研判就是凶嫌，上前緝捕果然沒錯。

警方訊問後，依殺人未遂、傷害及偽造特種文書罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

▲2人行凶後將衣服和刀子全丟進垃圾箱。

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

▲▼2名男女索討7千元不成，持西瓜刀當街砍人，事後還變裝搭捷運逃逸。（圖／民眾提供，下同）

08/23 全台詐欺最新數據

