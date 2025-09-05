　
社會 社會焦點 保障人權

新北男衝花蓮殺債主落髮藏寺廟　死者兒女求判死刑希望落空

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲蔡姓男子因欠債無力償還，竟跑到花蓮，狠心殺害債主。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子蔡穎徽，因以妻子名義向花蓮林姓友人陸續借款320萬元，並以名下的餐廳抵押，結果還不出錢。蔡男擔心餐廳不保，竟跑到花蓮債主家中埋伏，殺害債主。犯案後他躲到台北市士林區的寺廟中，剪掉頭髮、手機關機，躲避查緝，但仍遭檢警逮捕到案。最高法院審理後，將他重判無期徒刑定讞。

判決指出，蔡男與妻子原本在新北市烏來地區開設餐廳，但經營不善，出現資金缺口，因此他以妻子的名義，並以餐廳當成抵押品，陸續向住在花蓮、相識20多年的林姓友人借款，自2017年到2019年間總計借款320萬元。不過蔡男實在還不出每個月4萬5千元利息，再加上擔心餐廳被林男賣掉抵債，於是決定殺害林男、取回債務文件。

案發於2022年6月間，蔡男凌晨1點多拖著行李箱，內部裝著番刀、藍波刀等物品，向妻子謊稱身體不舒服要到醫院，妻子將他載到醫院離開後，他隨即從醫院搭計程車前往花蓮，在清晨6點多輾轉到了林男位在秀林鄉的住處，並在附近埋伏。6點45分左右，蔡男趁著林男同居女友出門、林男正背對他洗車之際，從背後持刀刃攻擊林男。林男雖然奮力抵抗，但仍被殺害。

蔡男行兇後，隨即潛入屋內，翻箱倒櫃找尋債務文件，這時死者女友剛好返家，撞見蔡男。蔡男隨即逃出屋外，騎乘死者機車逃逸。蔡男沿途將血衣、刀具等物品，丟入海中，並逃到士林區友人的私人宮廟內躲藏。第二天中午，蔡男還趕緊落髮，理了個大光頭，並將手機關機，躲避查緝。但警方鎖定他的行蹤後，傍晚就將他逮捕到案。檢方聲押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，死者的兒女均請求法院將蔡男判處死刑。而法院審理後，認為蔡男預謀犯案、手段殘忍，確屬不該；但他平日熱心宮廟事務，也協助扶養友人的子女，並非窮凶極惡之徒。另外蔡男犯後也均坦承犯行、未規避刑責。因此法院認為沒有必要判處死刑，一二審均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

