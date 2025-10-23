　
社會 社會焦點 保障人權

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

▲▼ 中秋收假「鏟子超人」回家了！車站現送暖人潮，月餅、刮痧謝英雄。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「鏟子超人」陸續退場！花蓮縣府即日起開徵「天災臨時工」。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創光復鄉，全國各地的「鏟子超人」也紛紛捲起袖子前去幫忙，今(23)日為災後第31天，志工陸續退場。縣長徐榛蔚下午在臉書宣布，將徵募為期3個月的「天災臨時工」，每月最高工時150小時、時薪190元，即日起開放報名。

▲▼ 花蓮縣府招募「天災臨時工」。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

▲ 花蓮縣府招募「天災臨時工」。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

徐榛蔚表示，馬太鞍堰塞湖潰壩造成嚴重災情，許多鄉親生活受影響。縣府與勞動部合作啟動「天然災害臨時工措施」，讓受災及失業居民在重建家園的同時，重拾穩定生活與希望。

「天災臨時工」的工作內容包含重建家園、環境清理與物資搬運，為期3個月、每月最高工時150小時、時薪190元，目前已核定92個名額，即日起開放報名。

最後，徐榛蔚感性的說道「在每一次復原的路上，都有無數雙手在努力修復家園、搬運物資、清理街巷，這是花蓮最堅韌的力量，讓重建的腳步，帶來花蓮再生的勇氣。」

登記地點：
光復鄉公所3樓臨時服務台（光復就業服務台）
玉里就業中心、花蓮就業中心、瑞穗就業服務台

洽詢電話：
玉里就業中心 03-8882033
花蓮就業中心 03-8323262

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，近2000戶民宅積滿淤泥，其中部落地區因堰塞湖溢流、道路阻斷，成為資源難以抵達的重災區。國內有多家企業主動表達願盡心力，綠委蘇巧慧媒介中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，捐贈近200件家具、家電等物資，於今（23）日連假前夕，同時也是部落進入重建復原階段第一天，直接送抵花蓮Fata'an馬太鞍部落。

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

2025 Meet Pacific　共譜花蓮產業新篇章

2025 Meet Pacific　共譜花蓮產業新篇章

季連成將卸任總協調官　自曝一到災區只有震驚

季連成將卸任總協調官　自曝一到災區只有震驚

浪凡基金會　助光復國中重建球場

浪凡基金會　助光復國中重建球場

關鍵字：

花蓮災後重建天災臨時工花蓮縣府志工

讀者迴響

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

