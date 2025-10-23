潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

▲「鏟子超人」陸續退場！花蓮縣府即日起開徵「天災臨時工」。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創光復鄉，全國各地的「鏟子超人」也紛紛捲起袖子前去幫忙，今(23)日為災後第31天，志工陸續退場。縣長徐榛蔚下午在臉書宣布，將徵募為期3個月的「天災臨時工」，每月最高工時150小時、時薪190元，即日起開放報名。

▲ 花蓮縣府招募「天災臨時工」。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

徐榛蔚表示，馬太鞍堰塞湖潰壩造成嚴重災情，許多鄉親生活受影響。縣府與勞動部合作啟動「天然災害臨時工措施」，讓受災及失業居民在重建家園的同時，重拾穩定生活與希望。

「天災臨時工」的工作內容包含重建家園、環境清理與物資搬運，為期3個月、每月最高工時150小時、時薪190元，目前已核定92個名額，即日起開放報名。

最後，徐榛蔚感性的說道「在每一次復原的路上，都有無數雙手在努力修復家園、搬運物資、清理街巷，這是花蓮最堅韌的力量，讓重建的腳步，帶來花蓮再生的勇氣。」

登記地點：

光復鄉公所3樓臨時服務台（光復就業服務台）

玉里就業中心、花蓮就業中心、瑞穗就業服務台



洽詢電話：

玉里就業中心 03-8882033

花蓮就業中心 03-8323262