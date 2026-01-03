　
社會 社會焦點 保障人權

控排水孔過大害絆倒腳骨裂　行人求國賠108萬失敗

記者黃翊婷／新北報導

男子阿茂（化名）聲稱，前年8月間行經新北市中和區一處巷口時，被過大且歪斜的排水孔絆倒，導致足部骨裂，因此決定對中和區公所提告要求國家賠償108萬餘元。不過，新北地院法官審理之後，認為現有證據無法證明阿茂受傷與排水孔過大有因果關係，日前裁定駁回他的訴求。

▲▼排水溝,水溝,水溝蓋,下水道,排水溝蓋。（示意圖／CFP）

▲阿茂控訴中和區公所疏於維護，導致他被過大的排水孔絆倒，造成足部受傷。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿茂在判決書中主張，2024年8月間他行經新北市中和區一處巷口，準備從人行道向下走向道路，卻被過大且歪斜的排水孔絆倒，導致左側足部扭傷、左側跟骨骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫，至今仍需就醫診治及復健。

阿茂指稱，該排水孔直徑達19公分，明顯與一般直徑8公分的排水孔還大，而且在路面上呈現斜歪又凹陷的坑洞，造成高低落差，中和區公所疏於盡到維護管理義務，因而決定提告請求國家賠償醫療費、不能工作的損失等費用，共計108萬8421元。

中和區公所則表示，該排水孔直徑大約10公分，沒有明顯偏大，設置目的是為了防止橋面車道積水，幫助雨天排水，並非道路破損，設備也沒有傾斜或凹陷，事發當天是晴天，排水孔沒有積水，過去也沒有發生行人被絆倒受傷的事故，這件事情與區公所管理維護是否有欠缺，顯然沒有相當的因果關係。

新北地院法官依據阿茂的聲請，勘驗現場監視器影像，結果發現阿茂從人行道起步準備穿越馬路時，左腳往下踏到路面時雖然有不自然的踩踏，接著一跛一跛繼續穿越馬路，但是畫面上看不出來他踩踏的位置是否就是排水孔。

法官進一步指出，人從高處往下踩踏時，本來就有一定風險因踩踏不穩而發生腳踝翻轉的可能，從現有證據看來，尚無法認定阿茂受傷的原因與排水孔過大有因果關係，他請求國賠，並無理由，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

車手取款133萬被逮　賠10萬換緩刑3年

車手取款133萬被逮　賠10萬換緩刑3年

男子阿榮（化名）今年3月間加入詐騙集團擔任取款車手，同年5月他依照上級指示向受害者收取133萬款項，並獲得1.3萬元報酬，後來事情敗露，他也因此吃上官司。新北地院法官表示，考量到阿榮已經坦承犯行，不僅繳回全部犯罪所得，也與受害者和解並賠償10萬元，最終依法判處他有期徒刑6個月，緩刑3年。

手機遺失　失主換新機相簿驚見自拍照

手機遺失　失主換新機相簿驚見自拍照

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

挪用公司122.9萬　員工1原因獲緩刑

挪用公司122.9萬　員工1原因獲緩刑

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

