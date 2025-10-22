　
社會焦點

季連成將卸任總協調官！自曝一到災區只有震驚　救援工作轉移地方

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，復原工作告一段落，前進協調所今退場 。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬溢流重創光復鄉，中央前進協調所進駐後，隨復原工作告一段落，災後救援工作也正式轉移。總協調官季連成表示，第一次來到災區的時候，感到最大的震驚就是滿目瘡痍，也很感謝鏟子超人的幫忙，才做得到這樣的一個成果。

季連成指出，中央協調所進駐到此地，就是要解決災後救援的工作，從9月24日到今天為止近一個月的時間，所有的工作人員都在做相當辛苦的工作，到今（22日）天為止任務大概告一段落，把災後救援工作正式轉移。

季連成說明，在清淤方面一共清淤了1600戶的房屋，清點過所有災區的房屋是有1606戶，有6戶沒有辦法清淤，現在仍然埋在土裡面，國軍動用了5萬7000人次，還有相當大的機具，包含直升機等，也包含水溝疏通物資搬運。道路打通方面，市區的主要幹道全部打通，其中最難打通的就是林田幹線，林田幹線有2600公尺，第一次來到災區看到的時候，「其實我是心灰意冷的」，林田幹道過去看的時候，就是兩道非常高的泥牆，完全都是蓋在2、3公尺的泥土裡面，可是我們今天做到了全部打通，而且恢復正常的通行功能。

季連成提到，第三個部分就在環境清理部分，截至10月19號為止，光復鄉清出來的淤土，不包含農田，大概有40萬噸，總共動員的清潔人力一共是1萬1600人次，調度機具5325輛次，環境部也調動了238個流動廁所。

季連成指出，第一次來到災區的時候，感到最大的震驚就是滿目瘡痍，一般的救災人員進到這個地方以後，都不知道該從哪裡下手，不知道該怎麼處理，於是重新調整部署，劃分責任地區，利用每天工作的管制，規劃第二天的工作進度。另外就是災民所受到的傷害非常嚴重，有很多人會跟莫拉克風災來比，這一次光復鄉的災害，對所有1837戶是一個非常大的震驚，家裡面的所有東西通通都不見，比一般的土石流還要嚴重。

季連成也感謝鏟子超人，在救災的過程裡面，從來沒有碰過像這樣的志工，我們有民間的團體協助，譬如像慈濟，任何災難都是第一線的，廣大民眾的志工力量無遠弗屆，1600多個家庭要把道路裡面的淤土全部清出來，國軍也做不到，靠每天好幾萬人的志工，每一家戶每一家戶的去做清淤，才做得到這樣的一個成果，沒有靠志工挖掘，機具是沒有辦法進去的。

昨天疏散撤離大馬村跟阿陶莫部落，完全都是由鄉公所跟村長負責，「因為我要把手放給他們來做處理」，昨天新堰塞湖的溢流，也是給他們做一些檢驗，看他們有沒有辦法做，「他做得到，雖然人數不多，戶數不多，可是至少他做的方法是對的」。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮災後救援季連成志工重建

