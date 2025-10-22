　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

泥沙覆地、夢想未滅！浪凡基金會助花蓮光復國中重建球場

▲泥沙覆地、夢想未滅！浪凡基金會助光復國中重建球場。（圖／浪凡基金會提供）

▲浪凡基金會董事長馬詠睿（右四）在花蓮縣議員簡智隆（左四）陪同下，前往花蓮光復國中勘查受災球場，並承諾全力協助重建。（圖／浪凡基金會提供，下同）

地方中心／綜合報導

風神颱風帶來的豪雨，重創台灣東北部與花蓮山區，花蓮光復國中的棒球場幾乎被沖毀、體育館地下室仍覆滿泥沙，但在這片尚未完全平復的土地上，笑聲與歌聲卻重新響起，浪凡慈善基金會的關懷車隊逆風前行，把溫暖送進花蓮，基金會董事長馬詠睿在花蓮縣議員簡智隆陪同下，前往光復國中探視棒球隊師生，校長黃建榮感性地說「孩子們經歷了創傷，但兩週就能復課，是屬於光復的奇蹟。」

光復國中是花蓮地區的棒球名校，也是許多偏鄉孩子追夢的起點，即使球場被毀、環境艱難，師生仍堅持整地、復課。聽完校方報告後，馬詠睿董事長立即承諾協助重建球場與草皮，並捐贈發球機、球鞋、訓練服和手套，希望孩子能早日恢復練球，他說「我們來這裡，就是想讓他們知道，他們不孤單。」

▲泥沙覆地、夢想未滅！浪凡基金會助光復國中重建球場。（圖／浪凡基金會提供）

▲浪凡基金會走進秀林重光、萬榮馬遠兩處文健站送暖，重光文健站特別回贈感謝狀，感謝基金會長年陪伴部落長者。

基金會不只帶來物資，更帶來一場「音樂療癒行動」，基金會團隊與飛揚協會志工一同前往「秀林重光」與「萬榮馬遠」兩個部落文健站，把舞台搬進山裡，這次的「山中演唱會」由金曲原民歌手阿飛（洛佳飛）、創作人小碧（吳利昂）、《聲林之王》歌手劉學甫，以及柳葉琴演奏者麗絲（Liz）共同登場。

當《愛情釀的酒》、《蘭花草》與《海洋》的旋律響起，阿公阿嬤們拍手、跟著合唱，甚至起身跳舞，阿飛笑說「哥哥姊姊很會唱捏！我們唱的，是一種心的交流」，而節目最後，馬遠文健站的長者回贈一段八部合音，全場靜靜聆聽，深厚的歌聲，像是替大地祈福，也回應著基金會這趟「走進山裡的愛」。

▲泥沙覆地、夢想未滅！浪凡基金會助光復國中重建球場。（圖／浪凡基金會提供）

▲四位直播主阿飛、小碧、學甫與麗絲以歌聲與笑容陪伴長者，現場洋溢歡笑與感動。

這趟關懷行動準備了近百份物資，包括池上米、沙拉油、醬油、衛生紙與冬季棉被，還為獨居長者特別加碼外套與保暖用品，志工們幫長者量血壓、測血糖、陪聊天，讓山裡的清晨多了一份熱鬧與溫度。

浪凡基金會董事長馬詠睿表示，「我們相信『數位影響力』不該只停留在線上，而要走進真實生活，讓愛有溫度、讓陪伴有回聲」，這場從線上延伸到山裡的公益行動，串起了基金會、地方議員、學校與原鄉文健站的力量。當科技遇上人情味，浪凡的「浪」不只是一個名字，而是一道在群山深處，仍持續湧動的希望浪花。

▼馬詠睿董事長表示，數位影響力應落實於社會，讓愛有溫度、陪伴有回聲。

▲泥沙覆地、夢想未滅！浪凡基金會助光復國中重建球場。（圖／浪凡基金會提供）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

浪凡基金會花蓮愛心關懷馬詠睿簡智隆公益愛心雲

