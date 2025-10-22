快訊／花蓮秀林多村預防性停班停課！縣府急撤可樂、民樂社區

▲受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

受東北季風與低氣壓雙重影響，全台持續豪雨不斷，中央氣象署針對北北基宜及花蓮等7縣市發布豪大雨特報。花蓮縣政府今（22）日晚間宣布，秀林鄉大天祥地區（包含太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）及富世、崇德多處村落，明（23）日停止上班上課，以策安全。

縣府指出，受影響區域包含富世村第1鄰部分家戶（可樂社區撤離戶）、第9鄰（民樂社區撤離戶）、第12鄰部分地區，以及崇德村第13鄰部分地區，皆依鄉公所通知實施預防性撤離。太魯閣一帶山區因長時間降雨，土石鬆軟、坍方及土石流風險高，提醒居民嚴加戒備，外出民眾避免進入山區或溪谷活動。

氣象署指出，目前北北基與宜蘭山區累積雨量已達超大豪雨等級，花蓮地區降雨亦明顯增強。預估今夜至明晨仍有強降雨出現，花蓮山區12小時雨量恐破百毫米。明天白天雨勢雖略趨緩，但仍受東北季風影響，宜蘭、花蓮地區須留意局部大雨或豪雨發生。

氣象署資深預報員李孟軒表示，台灣東方海面低壓系統正逐漸南移，未來24小時仍有強降雨機率，北部與東北部山區雨勢最劇。另花蓮隨水氣移入，降雨持續時間將拉長，呼籲沿海與山區居民嚴防落石、溪水暴漲等災情。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，未來24小時累積雨量若達山區200毫米或平地350毫米且有致災之虞，各地方政府得依情勢宣布停班停課。氣象署提醒，受東北季風強風影響，花蓮沿海及山區仍可能出現9級以上強陣風、浪高達5公尺，請漁船、沿岸民眾嚴防風浪危險。