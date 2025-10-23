綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

▲蘇巧慧媒介多家廠商，捐贈近200件家具、家電等物資到災區。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，近2000戶民宅積滿淤泥，其中部落地區因堰塞湖溢流、道路阻斷，成為資源難以抵達的重災區。國內有多家企業主動表達願盡心力，綠委蘇巧慧媒介中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，捐贈近200件家具、家電等物資，於今（23）日連假前夕，同時也是部落進入重建復原階段第一天，直接送抵花蓮Fata'an馬太鞍部落。

蘇巧慧表示，希望協助受災情影響的民眾一起重建家園，早日恢復正常生活。第一批家具已送達光復國小，由馬太鞍部落主席徐清德、部落青年階層總幹事張志雄接收，並由Fata'an部落自救會分送給需要的族人朋友。

蘇巧慧指出，她身為原住民媳婦，從擔任立法委員以來，一直努力為族人朋友爭取權益，這次風災重創花蓮光復鄉，她身為民進黨新北市黨部主委，也和黨部同仁組團前往花蓮支援災後重建，幫忙鏟土清淤。現在搶救與清淤作業已暫告一段落，未來地方將轉型為「重建復原」階段，因此為了直接協助地處偏遠、交通不便、資源更不易送達的部落地區。

蘇巧慧表示，特別在連假前夕，同時也是重建復原階段第一天，媒合中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，調度大型家具、家電等物資近200件，直接送達花蓮馬太鞍部落，希望這些家電、家具能夠幫助到需要的族人朋友，協助大家重建家園。

蘇巧慧強調，這次花蓮發生災情，來自全國的「鏟子超人」湧進災區一鏟一鏟幫忙，讓全世界看到了台灣人的團結和韌性。今天感謝中友家具、威特家電、東昇空調三家熱心廠商，捐贈大量書櫃、衣櫃、桌椅、沙發，以及風扇、快煮壺、烤箱、熱水瓶等家具、家電，希望能拋磚引玉，大家一起幫花蓮盡速完成重建。