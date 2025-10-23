中國將審議網路安全法修正草案　加強AI監管

▲大陸將修法加強對AI的監管。（圖／CFP）



文／中央社

中國14屆全國人大常委會第18次會議將於24日至28日舉行，「網絡安全法」修正草案擬提請二次審議。此次修法重點為增加關於人工智慧（AI）安全與發展的框架性規定，完善倫理規範，加強監管。

中國14屆全國人大常委會第18次會議將於24日至28日在北京舉行。據澎湃新聞、紅星新聞等陸媒報導，全國人大常委會法制工作委員會今天舉行記者會，發言人王翔表示，「網絡安全法」修正草案擬提請二次審議。

王翔表示，今年9月，14屆全國人大常委會第17次會議初次審議「網絡安全法」修正草案，草案擬作主要修改，包括充實網路安全工作指導原則；增加促進人工智慧安全與發展的內容；在個人訊息保護方面進一步做好與民法典和個人訊息保護法的銜接；進一步完善相關處罰規定。

王翔介紹，一審後，根據各方面意見，擬對修正草案作進一步完善，回應人工智慧治理和促進發展的需要，擬增加一條關於人工智慧安全與發展的框架性規定。主要內容包括，支持人工智慧基礎理論研究和算法等關鍵技術研發，推進人工智慧基礎設施建設，完善人工智慧倫理規範，加強安全風險監測評估，創新並加強人工智慧安全監管，促進人工智慧健康發展。

王翔稱，也將完善法律責任，擬進一步完善部分違法行為處罰規定。同時，在個人訊息保護方面進一步加強與民法典和個人信息保護法的銜接。

委員長會議建議，14屆全國人大常委會第18次會議審議「海商法」修訂草案。村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案也將提請二次審議，擬規定設立「老年人和婦女兒童工作」委員會，關心關愛老年人、留守兒童、兒童。