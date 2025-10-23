　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國將審議網路安全法修正草案　加強AI監管

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

▲大陸將修法加強對AI的監管。（圖／CFP）

文／中央社

中國14屆全國人大常委會第18次會議將於24日至28日舉行，「網絡安全法」修正草案擬提請二次審議。此次修法重點為增加關於人工智慧（AI）安全與發展的框架性規定，完善倫理規範，加強監管。

中國14屆全國人大常委會第18次會議將於24日至28日在北京舉行。據澎湃新聞、紅星新聞等陸媒報導，全國人大常委會法制工作委員會今天舉行記者會，發言人王翔表示，「網絡安全法」修正草案擬提請二次審議。

王翔表示，今年9月，14屆全國人大常委會第17次會議初次審議「網絡安全法」修正草案，草案擬作主要修改，包括充實網路安全工作指導原則；增加促進人工智慧安全與發展的內容；在個人訊息保護方面進一步做好與民法典和個人訊息保護法的銜接；進一步完善相關處罰規定。

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

王翔介紹，一審後，根據各方面意見，擬對修正草案作進一步完善，回應人工智慧治理和促進發展的需要，擬增加一條關於人工智慧安全與發展的框架性規定。主要內容包括，支持人工智慧基礎理論研究和算法等關鍵技術研發，推進人工智慧基礎設施建設，完善人工智慧倫理規範，加強安全風險監測評估，創新並加強人工智慧安全監管，促進人工智慧健康發展。

王翔稱，也將完善法律責任，擬進一步完善部分違法行為處罰規定。同時，在個人訊息保護方面進一步加強與民法典和個人信息保護法的銜接。

委員長會議建議，14屆全國人大常委會第18次會議審議「海商法」修訂草案。村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案也將提請二次審議，擬規定設立「老年人和婦女兒童工作」委員會，關心關愛老年人、留守兒童、兒童。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入
快訊／又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光
快訊／普發現金1萬來了！　預登記、領取時間曝光
AIT賀電鄭麗文當選國民黨主席　「美台合作關係當前更顯重要」
LIVE／普發1萬來了！行政院最新說明
日籍YTR揪「台灣人很急」3大瞬間　他看傻
碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解
母子同時失蹤案大逆轉！警循線找到兒子　母親卻被裝袋棄屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國將審議網路安全法修正草案　加強AI監管

中國「限制稀土出口」 　路透社：若無改善歐盟考慮反制

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元　園區：尋找最猛駕駛

中共四中閉幕14名高層被雙開　軍紀委書記張升民晉升中央軍委副主席

歐盟制裁俄羅斯納19家陸企　陸外交部：強烈不滿，已提出嚴正交涉

國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖

中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

台灣曾向大陸索取非洲豬瘟資料　未獲任何回應

浙江舟山要建中國最大潮汐能發電站　一期裝機容量50兆瓦

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

中國將審議網路安全法修正草案　加強AI監管

中國「限制稀土出口」 　路透社：若無改善歐盟考慮反制

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元　園區：尋找最猛駕駛

中共四中閉幕14名高層被雙開　軍紀委書記張升民晉升中央軍委副主席

歐盟制裁俄羅斯納19家陸企　陸外交部：強烈不滿，已提出嚴正交涉

國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖

中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

台灣曾向大陸索取非洲豬瘟資料　未獲任何回應

浙江舟山要建中國最大潮汐能發電站　一期裝機容量50兆瓦

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

問題豬肉運往高雄！衛生局長親率隊攔截「300公斤還在車上」

《間諜家家酒》合作家具品牌！176萬日圓沙發、安妮亞側殼椅亮相

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

YTR彼得爸與蘇珊媽影片遭詐騙盜用！　報警結果超無奈：正義無法伸張

羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」　「有他在永遠有取勝機會」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

國台辦FB破5000人　台人狂刷「于朦朧」

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

陸專家：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機 受賄者遭判刑10.5年

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備 美國會啟動調查

國台辦開臉書帳號　梁文傑：還蠻羨慕的

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

市場免費「洗金」塑形竟是詐術 女子用「王水」動手腳洗掉5克

更多熱門

相關新聞

無人機也學會救溺！台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

無人機也學會救溺！台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

為提升無人機執行水域搜救任務時的辨識效率與準確度，台南市消防局於四鯤鯓古運河展開AI溺者辨識模組影像建置作業，動員多名飛手及搜救人員實地扮演溺者，模擬各式姿態與水域條件，建構大量影像資料庫，作為訓練無人機AI系統的重要基礎。

可愛到像AI　臘腸犬「歪嘴微笑」爆紅

可愛到像AI　臘腸犬「歪嘴微笑」爆紅

26.3萬投資人嗨翻！AI概念股帶飛　00918報酬率3年內翻倍

26.3萬投資人嗨翻！AI概念股帶飛　00918報酬率3年內翻倍

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

Meta新一波裁員　AI部門大砍600人

Meta新一波裁員　AI部門大砍600人

關鍵字：

網路安全法AIAI監管

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面