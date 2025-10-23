Meta新一波裁員！AI部門重整「大砍600人」　發言人證實了

▲Meta宣布重整AI部門。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

臉書母公司Meta啟動最新一波裁員，在人工智慧（AI）部門砍掉大約600個職位，不過新成立的「TBD實驗室」（TBD Lab）仍在積極招募人才。

Meta發言人22日向CNBC證實裁員消息，並稱該公司尋求縮減管理層級架構，以利更加靈活運作。Axios則引述內部備忘錄指出，這一波裁員主要針對被認為過於冗贅的AI單位，包括FAIR AI研究部門、產品相關AI團隊、AI基礎建設部門。

Meta超級智慧實驗室負責人汪滔（Alexandr Wang）在備忘錄中解釋，「透過縮減團隊規模，決策過程將減少討論，每個人都能承擔更多責任，並發揮更大影響力」，鼓勵並預期大部分受影響員工能夠在公司內部找到另一份工作。

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，TBD實驗室的員工完全不受影響。該單位匯集了Meta今年高薪挖角的頂尖AI人才，包括最近成功招募的OpenAI研究科學家庫瑪爾（Ananya Kumar）等重量級專家。

知情人士表示，Meta的AI部門長期存在資源競爭問題，汪滔領導的員工未受裁員影響，顯示執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）更看重高薪聘請的員工，而非老員工。裁員之後，超智慧實驗室（Superintelligence Labs）員工人數目前不到3000人。

最近幾個月，Meta積極改革AI發展措施，努力跟上OpenAI及Google等競爭對手的腳步，甚至為此投入數十億美元的基礎建設計畫與招募。