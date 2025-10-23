綠控砍防疫宣傳預算釀豬瘟襲台　國民黨團：檢疫儀器都照常運作

▲立法院國民黨團召開「面對非洲豬瘟：闢謠+提問」記者會，首席副書記長林沛祥、立委吳宗憲、牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台中某牧場的豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，綠委開始「找戰犯」翻出先前藍白刪防疫宣傳預算內容。國民黨團今（23日）召開記者會痛批，就算是媒體宣傳預算在去年統刪有所撙節，但國人入境有沒有看到相關防疫宣傳影片？機場、港口海關是不是也在持續查驗？顯見本來在運行的機制照常運作，若要放大作政治攻擊是沒有任何意義的。

國民黨團今日舉行「面對非洲豬瘟：闢謠＋提問」記者會，首席副書記長林沛祥、立委吳宗憲、牛煦庭出席。

林沛祥指出，從2017、2018年地方縣市長就提出「全面禁止使用廚餘餵豬」，前行政院長蘇貞昌曾指示「全國禁用廚餘餵豬 」，但當時的農委會主委陳吉仲，在2021年9月29日署名的一紙公文公告「有條件開放」，這是否就是這次非洲豬瘟破口的原因之一？林沛祥說，一隻感染到非洲豬瘟的豬隻，1CC血液的非洲豬瘟病毒數就高達10的9次方之譜，假設血液若在野外腐敗，還可以活15個禮拜，其傳染力非常高。而根據全球非洲豬瘟感染調查，有高達90%都來自廚餘感染，即便廚餘高溫滅菌，也不能完全殺死病毒。

林沛祥表示，現在所知的口蹄疫、狂牛症、非洲豬瘟從廚餘感染居多，不含核酸脂蛋白是最主要的感染，經過加熱後可能無法完全破壞，一旦進入飼料，後果難以收拾，假設沒有有害豬肉進口，基本上破口應該不會發生。若當初2019年全面禁止廚餘餵養豬隻，或許發生此憾事的機率會大幅下降。

林沛祥認為，現在應該關注如何在邊境管理落實查核，溯本追源重新檢視防疫措施，千萬不要政治操作、不做不錯，錯了就甩鍋。政治攻防和口水，不是現在豬農和台灣產業所需要的，請執政黨好好負起責任，加強邊境管理，增加防疫能量。

吳宗憲說，真正有為的政府，是要找出問題而非吵架。一項數字顯示，海關從107年到114年9月30日，查獲走私的豬肉製品有13,537件，總共22,000多公斤。旅客從境外攜入的豬肉製品，包括被查獲、主動拋棄丟棄有9,507件。換言之，走私進口比例，遠高於民眾自行攜帶，這就是邊境防疫破口，政府有無出面說明該如何加強？吳宗憲認為，邊境防疫可能要再多加強，找出漏洞，這才是重點。

此外，吳宗憲提到，在2021年發生越南肉品走私案，豬肉品以夾帶貨物方式走私入境，大量豬肉品流入商家。後遭查獲71公斤尚未流入市面的豬肉品，檢察官偵結起訴，建請法院對接應的一對母女從重量刑，結果法院依《動植物防治法》判決僅對母女判處六個月和三個月徒刑，且得以緩刑兩年，並各處5萬元和3萬元罰金。

吳宗憲質疑，一個足以摧毀台灣養豬產業的走私案，法院竟然輕判，司法院對於法官教育是否出現問題？現在應該檢討的是防疫是否有漏洞？司法判決的處罰是否過低？吳宗憲呼籲政府，打擊要放在對的地方 而非每天搞政治攻擊。

藍委牛煦庭表示，非洲豬瘟當然是境外移入，不會憑空在台灣出現，特別是台灣過去努力防疫有成之下。國人也都看到，在國境查驗、防毒走私部分，相關執法人員也都非常努力。地方的應變，一開始沒有通報，是因為病徵跟非洲豬瘟有點不同，台中市政府已經對外說明按照標準作業流程。

牛煦庭說，縱然百密有一疏，中央地方是合作關係，現在擔心政治力介入，讓事情模糊焦點，如網軍見獵心喜、互相攻擊，不斷提出預算遭刪除。牛煦庭要問，就算是媒體宣傳預算在去年統刪有所撙節，但國人入境有沒有看到相關防疫宣傳影片？機場、港口海關是不是也在持續查驗？顯見本來在運行的機制照常運作，若要放大作政治攻擊是沒有任何意義的。

牛煦庭指出，廚餘養豬從防疫角度來看，可以徹底根絕病毒最有效的方法，當初沒有斷然採行全國通令，一定有其考量，也許是全國廚餘去化的問題，也許是轉型需要時間，但牛煦庭要提醒中央政府，廚餘養豬從防疫被提醒至今，就沒有再進一步討論養豬業轉型進度，期望中央和地方除了盡快防堵疫情擴散外，也要再針對畜牧產業各方面升級加把勁。



