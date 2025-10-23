5月才獲WOAH認證「3大豬病非疫區」亞洲唯一！醫：希望能守住稱號

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供）



記者施怡妏／綜合報導

台灣爆發非洲豬瘟疫情，昨（22）日起全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。ICU醫師陳志金表示，今年五月世界動物衛生組織（WOAH）才宣布台灣為「傳統豬瘟非疫國」，成為亞洲第一個，也是唯一一個「三大豬病非疫區」的國家，是大家辛苦努力換來的，如今爆發非洲豬瘟疫情，希望台灣可以保住稱號。

ICU醫師陳志金在臉書發文，歷經多年努力，今年五月世界動物衛生組織（WOAH）宣布台灣為「傳統豬瘟非疫國」，成為亞洲第一個也是唯一一個「三大豬病非疫區」的國家；台灣豬好不容易「口蹄疫拔針」又成功圍堵「非洲豬瘟」，豬肉可以出口全世界，「這是大家辛苦努力而得來的！」

陳志金提到，許多人質疑為何入境要執行嚴格檢疫措施，包括使用X光機、檢疫犬，甚至對違規攜帶豬肉製品的旅客開罰20萬元。他直言，這些措施與高額防疫預算，平時看似沒用、可以刪減，一旦爆發可疑疫情，就顯得至關重要，「這些，都是為了要防杜非洲豬瘟！」

陳志金表示，時隔不到半年，台中傳出疑似非洲豬瘟，防疫將面臨極大的考驗，希望這次在中央指揮之下，以及全國人民通力合作，讓台灣能夠保住亞洲唯一「傳統豬瘟非疫國」的稱號。他也提醒，非洲豬瘟並不會傳染給人類，一般民眾無須恐慌，大家全力支持各級政府的防疫作為，並防堵各種不實訊息，讓防疫工作能夠順利進行。

貼文曝光，網友紛紛表示，「中央、地方全力防堵疫情蔓延，守住台灣的養豬產業」、「防堵不容易，漏洞一個就忙翻了」、「希望能安全渡過，不然很多努力守法的業者辛苦都被糟蹋」、「守護滷肉飯」、「今天一看到此新聞，心情很差，馬上想到滷肉飯、爌肉飯、肉圓可能難吃到了」、「屬實的話實在是可惜，盼可以解決」。

▲動保處針對爆發非洲豬瘟的私人養豬場進行消毒。（圖／記者許權毅攝）

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨（22）日緊急宣布自中午12時起，全國豬隻「禁運、禁宰」5天，並全面禁止使用廚餘養豬，並證實該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬。稍早台中市衛生局長曾梓展說明目前追查的進度。

曾梓展說明，這28頭豬隻其中出貨23隻至台中12處，其中個人戶10處19隻、公司2處4隻，共2878公斤；2隻販售至彰化，共2處商家，豬隻重量為451公斤；最後1隻則是出貨至嘉義，重量96.5公斤。而這28頭豬隻總重為3425.5公斤，曾梓展強調，將持續往下追查肉品流向。