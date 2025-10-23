豬盧此lag？台中爆非洲豬瘟　鍾佳濱：制度不變、問題在哪可判斷

▲民進黨團幹事長鍾佳濱（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲一處養豬場傳出非洲豬瘟案例，且本月10日就開始有豬隻死亡，但中市府卻到20日才送檢，而台中市長盧秀燕昨面對記者關心疫情，盧秀燕回應，「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，引發外界熱議。民進黨團幹事長鍾佳濱昨在臉書酸，「豬盧此lag，但中央會全力協助」。鍾佳濱今（23日）表示，台灣政策7年來始終不變，也成功讓台灣脫離疫區，現在到底是政策問題還是沒有落實執行的問題？「我想大家很清楚可以判斷」。

有網友發現，今年總預算審查時，食藥署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算被刪凍4000萬，提案者就是民眾黨主席黃國昌。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院對行政院所提出的預算進行審查，本來就是應有的法定職務。但很遺憾，從去年國人看到藍白不分青紅皂白的亂砍預算，造成很多的行政延誤、無法推動。行政業務尤其是對民眾的宣導，其實關係的不是行政權擴張，關係的是民眾知的權利。

鍾佳濱認為，對相關預算遭到刪凍，是否會造成現在推動的檢疫和防疫困難，以及網路將焦點集中在提案刪減的政黨立委身上，當然要接受公評，國人也自然有公評。他也期盼，在殷鑑不遠情況下，在野立委在今年總預算審查，能清楚分辨，預算是讓行政機關有能力執行業務，而不是不讓他們執行業務。

媒體關心，委員臉書有提到，「台中爆發非洲豬瘟案例，不傳人，勿恐慌，豬盧此lag，但中央會全力協助」，會覺得台中沒有防堵好？

鍾佳濱表示，要知道，目前台灣不管是養豬政策、邊境管理、廚餘管制，過去7年來始終不變，而這7年來始終不變，讓台灣成功脫離疫區。如果現行制度可以讓台灣畜產業養豬脫離疫區，那現在發生這個問題，到底是政策問題還是沒有落實執行的問題？「我想大家很清楚可以判斷」。

鍾佳濱說，在今年大家還非常開心的慶祝台灣成為三大豬瘟非疫區，在這樣成功的政策之下，居然發生如此事件，是否是執行不力，有待主管機關疫調去追究。至於政策有沒有要調整，他認為可以等到事件清查責任告一段落後，可以來開放性檢討。

媒體也問到，2018年張麗善剛上任雲林縣長時，有禁廚餘餵豬，但現在媒體報導稱，當時的行政院長賴清德有批評地方政府，「到什麼就做什麼」，會覺得是現在推給過去的賴清德？

鍾佳濱認為，在台灣，養豬是關係到上百萬人的產業，有的養黑豬，有的養白豬，各地情況不一，但無論如何，不管各縣市採取什麼樣的差異作為，全台灣養豬政策對廚餘使用是管制的，必須依據資源再利用來申請，過去7年也有落實執行，台灣防疫、養豬產業固若金湯，成功脫離疫區。

鍾佳濱說，現在發生地點是台中市，台中市是否有遵守中央規定，落實廚餘資源再利用申請跟做平常的稽核管制？