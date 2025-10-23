修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

▲立法院國民黨團召開「面對非洲豬瘟：闢謠+提問」記者會，首席副書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣爆發疑似非洲豬瘟案例，外界關注政府是否評估禁止使用廚餘養豬。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，會先徵詢民代、豬農等各方意見，並蒐集相關資訊，才有可能提案，不會因為單一事件就貿然大幅修法。

針對此次非洲豬瘟核酸陽性反應有可能因使用廚餘養豬有關，外界關心未來是否全面禁止？農業部次長胡忠一說，廚餘養豬現在全世界有很多國家，包括歐盟、美國、日本、韓國等也在使用，且世界衛生組織也是容許的；他指出，目前尚在疫調中，到底傳染來源是車子、人還是廚餘，會透過科學方法定位精準後，做下一步決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

國民黨立法院黨團今開「面對非洲豬瘟：闢謠與提問」記者會，藍委林沛祥表示，會跟所有立委、豬農討論，制度如何修繕再提案，不會貿然因為單一事件或現況就決定大幅修法，如此作法相對偏頗，接下來先徵詢各方意見、資訊蒐集，才提相關修法版本、內容。

林沛祥也強調，非洲豬瘟從2018年當時的農委會到現在的農業部，我們必須給予長期投入第一線防疫人員鼓勵，目前應該是中央地方齊心，想盡辦法把防疫缺口補起來，了解事情源頭，並做亡羊補牢措施。

