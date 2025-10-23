防堵非洲豬瘟　屏東全面稽查98家廚餘養豬場

▲屏東縣政府清查廚餘養豬場。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

台中市梧棲區一處養豬場發現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣今(23)日啟動全面稽查，預計稽查使用廚餘的98家養豬場，縣長周春米指示，除配合中央農業部防疫措施外，請屏東縣動物防治所全面清查縣內養豬情況，了解養豬場豬隻健康情形，全力防堵非洲豬瘟疫情擴散。

周縣長表示，農業部已公告禁運禁宰5天及使用廚餘養豬，廚餘是非洲豬瘟高風險來源，本縣有1,285家養豬場，飼養100萬頭左右豬隻，其中有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數有15萬519頭，每月最大的廚餘再利用量為2萬570.1公噸，縣府農業處、動防所、環保局及警察局組聯合稽查小組，啟動稽查工作，全面阻斷感染鏈。

周縣長表示，這是國內豬隻首度檢出非洲豬瘟陽性，今年5月台灣獲認證為亞洲唯一非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等3大豬病非疫國，面臨這場防堵非洲豬瘟的戰役，已指示副縣長黃國榮擔任召集人成立「非洲豬瘟應變專案小組」，提前預防佈署，也提醒民眾不要恐慌，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，食用國產屠宰檢查合格豬肉，經加熱煮食即可保證安全。

屏東縣動物防疫所表示，屏東33鄉鎮市除原鄉外，縣府分五組執行稽查98家使用廚餘的養豬場，預計明日稽查完畢。