國家工藝成就獎邁入第19屆　仿古陶瓷藝師許朝宗脫穎獲獎

▲許朝宗獲臺灣工藝最高榮耀「2025國家工藝成就獎」。（圖／翻攝「國立臺灣工藝研究發展中心」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺灣工藝領域最高榮譽獎項「國家工藝成就獎」已邁入第19屆，主辦單位工藝中心指出，今年計有25位資深工藝師參選，最終由陶瓷藝師許朝宗脫穎而出，肯定其在仿古陶瓷工藝創作、研究推廣及技藝傳承上的卓越表現與深厚貢獻。

工藝中心主任陳殿禮表示，今年70歲的許朝宗，自1978年於新北市鶯歌「市拿陶瓷」入行起，即與陶瓷結下不解之緣；當時臺灣陶瓷產業發展正值外銷導向階段，鶯歌以生活陶瓷及仿古精緻陶瓷為大宗，許朝宗吸納並累積拉坏、彩繪、配釉以及瓦燒窯燒等技法，同時大量閱讀陶瓷文獻、廣試釉料配方，在實務與理論間不斷印證與精進。

許朝宗離開「市拿陶瓷」後，於1980年接任「吉州窯」廠長，後自股東手中接手獨立經營，專注於青花、鬥彩、粉彩等仿古陶瓷製作，持續展現創新與自我突破的精神，並以古代描金技術為基礎，試研出同時呈現霧金與亮金質感的陶瓷裝飾彩繪技法，該系列藝術表現獲1995年「金鶯獎」首獎；在其創作生涯第三個十年，他更將黃金雕塑、漆線等異材質融入擅長的「鐵鏽花釉」創作中，開創陶瓷藝術多元表現的新格局。

許朝宗多年來在陶瓷工藝創作領域上屢創佳績，先後獲得「傳統與現代陶瓷創作競賽」首獎、「教育部資深技藝師工藝精湛獎」及文化部「文協獎章」等殊榮，更成為首位受邀至德國麥森瓷器駐廠創作的華人工藝師；他也長年投身工藝教育，在高中職與大學相關科系教授陶瓷相關課程，無私傳授經驗並鼓勵學生勇於嘗試與突破自我，另擔任「臺灣工藝之家協會」理事長期間，深入走訪各地，積極為工藝家爭取相關研創經費，並配合工藝中心推動各縣市「工藝之家」路牌指引計畫，提升民眾參訪機會，推廣工藝並實際改善工藝家的生活環境。

工藝中心指出，許朝宗不僅於陶瓷創作的「技」與「藝」上展現堅持與精進，在教育與推廣等層面的積極奉獻，更映照出他長期對社會的付出與關懷，其精神足為典範，獲本年度「國家工藝成就獎」可謂實至名歸。