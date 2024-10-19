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攜手推動藝術合作！鶯歌與日本愛媛縣砥部町簽交流備忘錄

▲▼ 新北市鶯歌區與日本愛媛縣砥部町簽訂國際交流備忘錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市鶯歌區與日本愛媛縣砥部町簽訂國際交流備忘錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市鶯歌區與日本愛媛縣砥部町於10月18日正式簽訂「國際交流備忘錄」！此盛事由鶯歌區長曾明華與砥部町町長佐川秀紀共同簽署，新北市副市長朱惕之與愛媛縣知事中村時廣擔任見證人。雙方承諾將持續深化友好關係，並致力於推動文化、觀光、藝術、產業及教育等多方面的交流與合作。

砥部町位於愛媛縣中部，是以陶瓷文化和豐富自然景觀著稱的小鎮，與鶯歌有許多相似之處。兩地均擁有百年以上的陶瓷製作歷史與文化傳承，砥部町的「砥部燒」被認定為國家傳統工藝品及縣內無形文化資產，而鶯歌則以「鶯歌燒」為名，致力於陶瓷品牌的再造與行銷。

▲▼ 新北市鶯歌區與日本愛媛縣砥部町簽訂國際交流備忘錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

鶯歌擁有「新北市美術館」、「陶瓷博物館」等藝術文化地標，以及「新北鶯歌嘉年華」等活動，砥部町則有「砥部燒傳統產業會館」和「砥部燒祭」等相應景點與活動，兩地均以陶瓷為城市發展的核心，並在文化底蘊上不斷推陳出新，開拓出陶藝與產業的新風貌。

曾明華指出，愛媛縣知事中村時廣此行率領愛媛縣及砥部町代表訪問新北市，雙方就文化傳承、藝術教育、產業創新等議題進行了深入交流。他強調，此次備忘錄的簽署，不僅是對過去雙方合作成果的肯定，更是深化兩地友誼的重大里程碑。未來，雙方將進一步促進交流與合作，特別是在陶藝產業與文化推廣上攜手努力，共同推動觀光產業，帶來更大的經濟效益與文化發展。

新北市副市長朱惕之表示，非常榮幸見證這項國際合作的締結。新北市現已有59個姊妹市及友好城市，與砥部町簽署備忘錄後，將迎來第60個國際交流夥伴，這是六都之中的首例。他指出，簽署備忘錄只是開端，期待雙方未來有更多合作機會，尤其在鶯歌的美術館及捷運等重大建設完成後，雙方將有更大的發展空間，攜手推進臺日友好關係。

▲▼ 新北市鶯歌區與日本愛媛縣砥部町簽訂國際交流備忘錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

曾明華表示，此次簽署備忘錄為雙方未來長期合作奠定了堅實基礎，雙方將在陶藝產業與文化推廣上攜手共進，將創意與技術結合，為傳統工藝注入新的活力，並透過跨國文化交流，為兩地帶來更多藝術與文化的豐富體驗。

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