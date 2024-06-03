鐵路便當節「台鐵16款菜色曝光」！6／7起北車登場　拚千萬業績

▲第9屆鐵路便當節6月7日至10日，在台北車站一樓大廳登場，日本、韓國及馬來西亞都來參加。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年53家業者參加，創下攤位參展紀錄，日本、韓國及馬來西亞業者都來響應，台鐵公司6間餐旅分處推出16款特色便當，最便宜150元起、每款每天限量100個，其中海峰號、山嵐號限定造型陶瓷便當最昂貴，要價999元。

台鐵公司副總經理朱來順表示，今年是台鐵公司化之後首個鐵路便當節，必須創造更多利潤作為台鐵後盾，因此活動以成本營收來努力。去年41萬人次參加、營收848萬元，今年至少50萬人次為目標，能突破1千萬元，希望國人都來參加。

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朱來順說，今年下半年要營運上線觀光列車山嵐號、海風號，以台北餐廳與七堵餐廳組隊推出這2款陶瓷便當，各有特色。今年鐵路便當節也加入花蓮元素，花蓮地震受到創傷，希望透過活動，讓花蓮商品旅遊資訊廣為人知，國人去花蓮玩。

▲台鐵公司首度推出山嵐號、海風號主題限定陶瓷便當，單價999元。（圖／記者蔡亞樺攝）

台鐵公司指出，今年開發16款特色便當，其中7款與海魚基金會合作，包含台北果香海味、高雄海陸雙拼、花蓮醉香鬼頭刀、台東鬼頭刀、白帶魚，還有與國家鐵道博物館籌備處聯名推出DR2203號/DR2303號造型便當。

海風號造型便當主菜選用日式蒲燒醬的鰻魚，搭配紮實的干貝、鮮蝦及季節時蔬，搭配海風號列車造型的陶瓷便當盒；「山嵐號」造型便當則以櫻桃鴨胸、日本和牛為主菜，搭配野菇藜麥飯。兩款陶瓷便當均售價999元，每天限量販售100個。

▲第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站一樓大廳登場。（圖／記者蔡亞樺攝）

台鐵公司指出，12家日本鐵道推出多款便當，包含東日本東武鐵道台北分公司－東武新型特急SPACIA X便當；近鐵集團－鰻牛便當；信濃鐵道－信濃鐵道 SR1特製點心便當；西武鐵道－味噌和牛餡餅便當、近江鐵道－近江牛咖哩便當；肥薩ORANGE鐵道株式會社－九州風味炸豬排便當等。

台鐵公司表示，鐵路便當節宣傳影片結合「鐵道X便當」與「享食 X 漫遊」概念，由台鐵吉祥物「鐵魯」帶領觀眾探索獨特的鐵路文化，同時還有線上活動，包括山嵐海風便當PK賽、台鐵便當人氣便當票選等，與民眾互動。