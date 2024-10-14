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第18屆國家工藝成就獎得主揭曉　染織工藝大師陳景林勝出

▲陳景林蠟染作品《乾涸》，2004作。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲陳景林蠟染作品《乾涸》，2004作。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺灣工藝領域最高榮譽獎項「國家工藝成就獎」迄今邁入第18屆，今年計有34位資深工藝師經推薦或自薦參選，最終由深耕天然染織領域的藝師陳景林獲9位審查委員一致共識推舉獲獎，肯定他在纖維編織及染色工藝之創作、研究、技藝傳承，及臺灣工藝推廣上卓越不凡的成就與貢獻。

台灣工藝研究發展中心指出，陳景林於民國45年出生、73年畢業於國立臺灣師範大學美術系，同年拜婁經緯為師，開啟近40年對纖維染織藝術領域的深入研討之路；他對傳統染織技法嫻熟，其作品也勇於創新，初期創作如織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，充分展現其精湛編織技藝與飽滿的藝術能量。

陳景林後期因投入天然染料領域之研究，及推廣紮實豐富的染料知識與傳統染色中多元的染纈技藝交織運用，作品主要為展現意境深遠的東方水墨山水畫作，並呈現與臺灣土地緊密連結的元素：如《金龍山晨光》、《南澳濤聲》與《濁水流長》等，以針代筆、以藍彩接替墨色，在山水景象恣意浸染中，盡顯臺灣在地特色。

▲▼陳景林紮染作品《濁水長流》、《金龍山晨光》。

▲▼陳景林紮染作品《濁水長流》、《金龍山晨光》。

▲染織工藝師陳景林獲頒「2024年國家工藝成就獎」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

陳景林亦致力於天然染色與天然纖維材質的田野調查及研究，出版多本重要著作，其中與馬毓秀合著之《大地之華：臺灣天然染色事典》（上、下冊），系統性介紹臺灣90多種本土染料的色彩運用，在推動臺灣天然染色發展與應用上扮演重要的領航角色；除創作與研究，陳景林對推廣傳承染織技藝及培育工藝人才無私奉獻，至各地推廣區域性特色天然染色相關課程，包含新竹新埔柿染、臺南白河荷染、官田菱角染及臺中石岡果樹染等，用心積極推動在地社區工藝發展、提升天然染色技藝水準，及培育臺灣工藝天然染色人才，並透過其學術研究及創作成果參與國際工藝交流，同時亦運用科學角度分析精選100種臺灣日常色彩，進行「天然經典百色研究計畫」，並建立色系、色名、染色配方及色彩組合，將天然染色工藝轉化為生活工藝時尚作品，展現臺灣染織工藝的新時代美學價值。

▲染織工藝師陳景林獲頒「2024年國家工藝成就獎」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲染織工藝大師陳景林獲頒「2024年國家工藝成就獎」。

工藝中心表示，陳景林在纖維染織領域的耕耘與付出，其成就及貢獻為臺灣當代染織工藝最動容的篇章，獲得本年度國家工藝成就獎殊榮，堪稱實至名歸。

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