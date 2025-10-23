　
地方 地方焦點

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

▲滿州警消找到孫男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州警消找到孫男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄70歲孫姓男子與妻子至屏東縣滿州鄉三清廟遊玩，卻獨自入山後迷途3小時，體力不支、無法下山，情急下向妻子求助。警方與消防人員獲報後立即展開山區搜尋，最終於廟後山尋獲孫男，所幸意識清楚、未受傷。經補充水分後順利下山與妻子團聚，兩人感謝警消即時救援，結束這場驚魂記。　

▲滿州警消找到孫男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州警消找到孫男。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於日前下午時20分許接獲報案，有民眾在滿州鄉三清廟後山迷失方向需協助，滿州分駐所警員何振維獲報後立即趕往現場。經詢問報案人69歲劉姓女子稱與丈夫70歲孫姓男子一同至滿州鄉三清廟遊玩，孫男獨自徒步進入後山，留下妻子在廟內等候，約過了3小時丈夫仍未歸來。

劉女打電話聯繫孫男確認位置，孫男表示，迷失方向且體力不支，不知如何下山，劉女遂報案請求警方協助。

員警得知後會同滿州消防分隊人員黃宥甯分隊長等2人一同入山搜尋，三清廟後山並於14時26許尋獲孫男，渠意識清楚未受傷，孫男表示，「平常有運動習慣，一個人入山不會害怕」經補充水分休息後，警消人員帶其下山與妻子會合，總算放下心中大石，夫妻倆非常感謝警方與消防人員的協助。

恆春警分局表示，滿州所警員何振維積極為民服務，背負勤務裝備前往山區尋找迷失民眾，熱心助人精神可稱同仁榜樣。也呼籲民眾登山健行應準備足夠飲水與裝備，遇到不熟悉路徑可以沿途作記號標示，若不幸迷失方向切勿慌張，可撥打110或119向警方或消防尋求協助，若山區訊號不佳也能撥打112緊急救助電話，並在原地等候保存體力。

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

