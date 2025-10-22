　
地方 地方焦點

東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

▲受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢。（圖／記者李毓康攝）

▲受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者高堂堯／南投報導

東北季風增強，依據氣象署預報，北部、東北部將迅速轉為濕涼，溫度大降，其他地區則早晚偏涼；南投縣衛生局提醒民眾注意保暖，尤其是三高患者、心血管疾病患者及長者，並務必留意四個心血管疾病高風險時段，以免因溫差過大造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

依據衛福部十大死因統計，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜，其中溫差過大容易誘發腦中風及心肌梗塞，縣府衛生局指出，下列四個時段是心血管疾病高風險時刻，一定要做好保暖防護、適時增添衣服：

1.清晨與夜晚氣溫最低時：起床前先在被窩內活動四肢、穿上保暖衣物再下床，外出記得加外套，莫讓身體驟冷、引發腦中風或心絞痛；2.進出室內外溫差大時：冷氣房內外溫差大，進入時可先穿外套或站在門口適應環境溫度，避免立刻進入冷熱環境。

3.入浴前後：洗澡前先開暖氣或放熱水讓浴室升溫，入浴前先暖身、浴後勿太快起身，離開浴室時注意保暖；4.出國旅遊或外出到酷暑或寒地：因應氣候轉換劇烈，旅遊前做好保暖準備，穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，循序漸進適應環境，可於最外層再添加具有防濕與防風功能的外套，並隨身攜帶慢性病藥物。

衛生局長陳南松另提醒三高患者、心血管疾病患者，除規律服藥、定期回診，最重要的是定期量血壓；如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應立即撥打119送醫急救，掌握黃金治療時間。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸國台辦開FB帳號追蹤已破5000人　台人留言狂刷「于朦朧」
排球王子昔痛罵「偷吃男很糟」　被爆劈腿河北彩伽
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應
日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面瘋傳

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

桃園龜山一帶停電　台電派員冒風雨緊急搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

快訊／花蓮秀林多村預防性停班停課！縣府急撤可樂、民樂社區

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

中央氣象署今晚8時30分針對豪雨事件最新說明，今晚至明天（22日至23日）宜蘭縣、新北市地區台北市山區仍有局部豪雨發生，但因發生較大規模或較劇烈豪雨機率逐漸降低，已經解除加強預報作業，預估降雨趨勢正在緩解，至於台灣東方的低壓系統正逐步往南、經過巴士海峽，會隨時間逐步減弱。

雨何時停？鄭明典說「關鍵原因」

東北季風掀揚塵現象　台東縣府啟動應變作業

明天宜花仍有大雨　光復連假北東濕涼

八旬婦開車突頭暈警覺駛入停車場免釀禍

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

