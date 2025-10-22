東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

▲受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者高堂堯／南投報導

東北季風增強，依據氣象署預報，北部、東北部將迅速轉為濕涼，溫度大降，其他地區則早晚偏涼；南投縣衛生局提醒民眾注意保暖，尤其是三高患者、心血管疾病患者及長者，並務必留意四個心血管疾病高風險時段，以免因溫差過大造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

依據衛福部十大死因統計，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜，其中溫差過大容易誘發腦中風及心肌梗塞，縣府衛生局指出，下列四個時段是心血管疾病高風險時刻，一定要做好保暖防護、適時增添衣服：

1.清晨與夜晚氣溫最低時：起床前先在被窩內活動四肢、穿上保暖衣物再下床，外出記得加外套，莫讓身體驟冷、引發腦中風或心絞痛；2.進出室內外溫差大時：冷氣房內外溫差大，進入時可先穿外套或站在門口適應環境溫度，避免立刻進入冷熱環境。

3.入浴前後：洗澡前先開暖氣或放熱水讓浴室升溫，入浴前先暖身、浴後勿太快起身，離開浴室時注意保暖；4.出國旅遊或外出到酷暑或寒地：因應氣候轉換劇烈，旅遊前做好保暖準備，穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，循序漸進適應環境，可於最外層再添加具有防濕與防風功能的外套，並隨身攜帶慢性病藥物。

衛生局長陳南松另提醒三高患者、心血管疾病患者，除規律服藥、定期回診，最重要的是定期量血壓；如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應立即撥打119送醫急救，掌握黃金治療時間。