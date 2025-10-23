機車在加油站爆炸！瞬間「燒成火球」畫面曝　泰母女跳車逃生

▲摩托車瞬間燒成火球。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國巴真府22日發生一起驚險的加油站火警，一名40歲婦女載著11歲女兒騎機車到加油站加油時，疑因油箱漏油加上啟動引擎產生火花，導致洩漏汽油瞬間被引燃，火勢迅速蔓延至整台機車，直接燒成火球。所幸加油站員工反應迅速，立即使用滅火器撲滅火勢，避免釀成更大災情，不過母女倆仍被燒傷。

根據Khaosod報導，目擊者、54歲村長助理參南·諾伊博（Chamnan Noy-bol）描述，事發當天下午5時多，他駕駛著皮卡車前往同一間加油站加油時，親眼目睹這起意外。他說，「當時母女倆騎白色機車進站加油，油箱快滿時加油員發現持續有汽油外漏，但女子仍啟動機車準備離開。」沒想到就在引擎發動瞬間，火花引燃地面汽油，火勢立刻竄升包圍機車。

▲加油站工作人員隨即上前將摩托車移開。（圖／翻攝自khaosod）



驚慌的母女倆緊急跳車逃生，但母親左腿已被火焰灼傷，女童也輕微受傷。現場3至4名加油站員工見狀，立即合力將起火機車拖離油槍附近，並迅速使用滅火器撲滅火勢，整個搶救過程約5分鐘。火勢撲滅後發現，機車塑膠外殼已完全燒毀。

根據調查，受傷婦女當天帶女兒外出購物，並在返家途中順便加油，沒想到卻發生意外。加油站員工受訪時表示，漏油原因可能是油管老化導致，汽油沿著管線流至引擎附近，當車主發動機車時火花點燃外漏汽油。

該員工強調，「火勢從車底快速往上蔓延，我們立刻將車拖到安全區域並使用滅火器，幸好反應夠快，若火勢蔓延至油槽區域，後果將不堪設想。」