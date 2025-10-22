　
社會 社會焦點 保障人權

驚險20分鐘！台東2衝浪客遇強浪海上漂　2友跳海救援也回不來

▲▼ 驚險20分鐘！台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上　2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上，2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、賴文萱／台東報導

驚魂20分鐘！今日（22）上午二名衝浪客30歲男子及36歲女子，在基翬漁港衝浪時，因風浪太強無法自行返岸，同行兩名友人見狀下海試圖施救，仍無法接近2人，反遭受困海上，於是緊急撥打119報案求援。所幸後續2人由消防人員救上岸，另2人則由民眾協助救援，平安脫困。

台東縣消防局成功大隊暨所屬分隊今日11時11分獲報，有4名衝浪客在外海待救，由於東北季風強勁恐有危及性命之虞，立即出動轄區成功、東河分隊5車2艇。

▲▼ 驚險20分鐘！台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上　2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼ 驚險20分鐘！台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上　2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝）

警消抵達現場後，發現4名溺者皆在海上漂流，情況緊急，其中2名溺者離岸邊約200公尺試著游回岸邊，消防人員立即實施「活餌救援」進行救助並攙扶協助上岸。

不過，另外2名溺者因距離岸邊超過500公尺以上，警義消人員則出動船艇出海搜救，成功船艇1艇3人沿岸搜索約20分鐘沒有發現溺者，當時因風浪過大、船隻難以穩定操控，研判有翻船之虞，船艇帶隊官隨即回報先回漁港待命，由成功義消分隊及海巡人員共計20名執行岸際搜索。

直到11時40分，海上已無法目視兩名溺者身影，現場人員雖一度感到焦急，仍不放棄希望，警義消及海巡持續於岸際徒步搜尋並以望遠鏡監控海面動態。

▲▼ 驚險20分鐘！台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上　2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼ 驚險20分鐘！台東2衝浪客遇「強浪」漂流海上　2友人救援也受困。（圖／記者楊晨東翻攝）

所幸11時55分1輛民眾駕駛的汽車駛來，車內正是被浪沖至南側岸邊的兩名溺者。現場由成功分隊高級救護技術員（EMT-P）評估後，確認兩人意識清楚、呼吸與血壓正常，僅其中一人肢體多處擦挫傷，經初步處置後由救護車送往台東醫院成功分院治療。

這次救援任務共出勤車輛共計7輛（含2艇）)，消防、義消人員共計24名，所幸最終4名溺者均平安脫困。台東縣消防局呼籲，成功、東河及長濱沿岸為熱門衝浪及水域活動地點，東北季風期間風浪劇烈，提醒民眾下水活動前務必充分評估身體狀況、裝備安全及天候海象，確保自身安全，避免憾事發生。

高雄小港漁港今（22）日中午突傳漁船火警，一艘漁船無預警竄出熊熊火光與濃煙，黑煙直衝天際、情況一度相當危急，港邊民眾嚇得紛紛報警求助。

