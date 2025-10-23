　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文18日當選國民黨主席。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（23日）點出鄭麗文當選的7重點，他直言，如果鄭麗文接下來一路高舉中國認同大旗前進，那對民進黨是一大福音，鄭麗文最近撂下不少大話，包括2026攻克南台灣綠營縣市、2028完成政黨輪替，民進黨人聽了不當一回事，但有位黨內超重量級前輩高人告訴他，不要小看鄭麗文，很可能是女版韓國瑜，因此，民進黨沒有輕敵的本錢，絕不能掉以輕心。

游盈隆發出長文表示，對國民黨而言，鄭麗文是救星？還是掃把星？鄭麗文當選，轉眼已過四天。這位橫空出世的國民黨新主席，一言一行正受到外界極大的關注，國民黨內，她的支持者喜出望外，形容她一身是膽，是民進黨剋星，極盡吹捧之能事；其他陣營基本上沉默，包括現任黨公職，除了趙少康這支大喇叭。

游盈隆表示，世人該怎麼正確認識鄭麗文？這可能需要一段時間，但從過去這幾天，鄭麗文的言論、政治動作、以及和民進黨、民眾黨、中國共產黨的互動，約略可看出一些端倪。

游盈隆指出，首先，盡一切可能，努力建立與習近平所領導中國共產黨的良好關係，看起來是鄭麗文的首要目標，這也將重大改變國民黨的發展路線，鄭麗文毫不猶豫地祭出「九二共識，反對台獨」的大旗，試圖延續2005連胡會所搭起的獨家關係，國共一家親，共管台灣，共謀統一，這不是抹紅，這是事實。

游盈隆指出，第二，10月18日，鄭麗文慷慨激昂的當選感言中高喊「期待民進黨不要再打仇中排、反共牌、反中牌」，這可稱之為她的「新三不主義」。

游盈隆認為，不仇中、不反共、不反中，而且沒有任何前提要件，相當大膽，不顧台灣社會觀感，完全豁出去了，支持者聽了很爽，中共也一定很窩心，這暗示國民黨多年來走的溫和理性路線已走到盡頭，親中強硬派勢力已經崛起。

游盈隆說，不過，很多人要問，當國民黨連反共牌都不打的時候，對得起蔣介石和蔣經國嗎？國民黨和國軍究竟為誰而戰？為何而戰？這個黨的理想性在哪裡？基本理念和價值又是甚麼？令人好奇。

游盈隆指出，第三，鄭麗文的中國認同不是玩假的，既是策略性的，也是本質性的，在選舉過程中高喊「我們都是中國人」，鄭麗文說「未來所有台灣人都會自豪、自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事」。這番話，連自家人都聽不進去，擔心以後不用選了。其實，去年六月在中共的海峽論壇，連勝文更直接講出「做為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」，一點都不避諱。

游盈隆直言，鄭麗文未來會不會開口閉口「我們都是中國人」，自己不認為。如果鄭麗文接下來一路高舉中國認同大旗前進，就算踩死國民黨一大群小雞也在所不惜，那對民進黨是一大福音；鄭麗文的愚勇、反智和冒險精神，也將歷史留名。

游盈隆指出，第四，關於未來鄭麗文要怎麼當國民黨主席？趙少康提醒她「可能令不出黨中央」，這很現實，並不誇張。鄭麗文是國民黨有史以來最陽春的黨主席，沒有任何公職在身，再加上非國民黨嫡系出身，要如何號令這個百年大黨？會不會有「號令一出，大軍不前」的現象？的確是個好問題。

游盈隆指出，第五，然而，鄭麗文並非一個孤單的弱女子，仗勢連戰家族和中共加持，再加上因黨主席身分特有的話語權和提名權，足以讓鄭麗文在短時間內暴起。

游盈隆說，只要看鄭麗文最近應對媒體關切2028總統人選時，一句「國民黨內有能力問鼎總統大位的人可能不只一位，未來讓制度公平公開產生最強也最適合人選」，就足以讓盧秀燕心驚膽跳、飽又醉了。的確，以一個不算資深的新任黨主席而有這種霸氣和權術，國民黨內還有誰能高枕無憂？

游盈隆指出，第六，關於藍白合，鄭麗文與黃國昌在理念上問題不大，尤其最近黃國昌罕見公開表示讚賞韓國瑜所說「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，這是跨出很大的一步，讓自己相當意外，因為這象徵國民黨與民眾黨的中心思想已趨向一致；當然，是否真的如此?仍需柯文哲點頭。如果兩黨理念沒大差異，接下來只剩選舉利益的協調與分配，但這才是圖窮匕現的時候。藍白能不能合？未來三個月是關鍵。

游盈隆提到，第七，對民進黨，鄭麗文最近撂下不少大話，包括2026攻克南台灣綠營縣市、2028完成政黨輪替、完全執政等等，民進黨人聽了基本上不當一回事。

游盈隆透露，不過，最近有位黨內超重量級前輩高人告訴他，不要小看鄭麗文，很可能是女版韓國瑜。自己略感意外，但也覺得民進黨沒有輕敵的本錢，絕不能掉以輕心，尤其大罷免大失敗後整個政治氣候和社會氣氛非常不利民進黨。

最後，游盈隆說，總的來講，對國民黨而言，鄭麗文帶來的是希望？還是災難？她是資產？還是負債？她是國民黨救星？還是掃把星？有待時間驗證。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

▲▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

台灣首位赴日祝賀立委！　邱志偉見證高市早苗就任首相

國人盼普發萬元！　行政院還沒收到立院函文：收到後儘速說明規劃

史瓦帝尼觀光部長訪台　林佳龍贈旅行書「和林佳龍一起去旅行」

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

台灣首位赴日祝賀立委！　邱志偉見證高市早苗就任首相

國人盼普發萬元！　行政院還沒收到立院函文：收到後儘速說明規劃

史瓦帝尼觀光部長訪台　林佳龍贈旅行書「和林佳龍一起去旅行」

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

政治熱門新聞

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

川習會在即！美前國安會官員撰文「台灣不可出售」　拋談判條件

王世堅爆貧窮黑數250萬人

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

更多熱門

相關新聞

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，不過外界質疑她「親中」形象。對此，國民黨立委牛煦庭表示，黨主席的選舉已經結束了，過度的聳動、煽動的話就適可而止，選舉的時候聽其言，當選之後觀其行，包涵黨部幹部的組建，後續的路線當然要接受社會大眾的檢驗。

鄭麗文成連家魁儡？　綠黨團尊重：重點是台灣政黨別成中共傀儡

鄭麗文成連家魁儡？　綠黨團尊重：重點是台灣政黨別成中共傀儡

2030再戰台北市長？　連勝文：不用再幫我算命

2030再戰台北市長？　連勝文：不用再幫我算命

小笠原欣幸分析鄭麗文未來路線　1狀況將讓賴清德連任可能性提高

小笠原欣幸分析鄭麗文未來路線　1狀況將讓賴清德連任可能性提高

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

關鍵字：

鄭麗文民進黨國民黨趙少康盧秀燕游盈隆韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面