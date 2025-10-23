要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文18日當選國民黨主席。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（23日）點出鄭麗文當選的7重點，他直言，如果鄭麗文接下來一路高舉中國認同大旗前進，那對民進黨是一大福音，鄭麗文最近撂下不少大話，包括2026攻克南台灣綠營縣市、2028完成政黨輪替，民進黨人聽了不當一回事，但有位黨內超重量級前輩高人告訴他，不要小看鄭麗文，很可能是女版韓國瑜，因此，民進黨沒有輕敵的本錢，絕不能掉以輕心。

游盈隆發出長文表示，對國民黨而言，鄭麗文是救星？還是掃把星？鄭麗文當選，轉眼已過四天。這位橫空出世的國民黨新主席，一言一行正受到外界極大的關注，國民黨內，她的支持者喜出望外，形容她一身是膽，是民進黨剋星，極盡吹捧之能事；其他陣營基本上沉默，包括現任黨公職，除了趙少康這支大喇叭。

游盈隆表示，世人該怎麼正確認識鄭麗文？這可能需要一段時間，但從過去這幾天，鄭麗文的言論、政治動作、以及和民進黨、民眾黨、中國共產黨的互動，約略可看出一些端倪。

游盈隆指出，首先，盡一切可能，努力建立與習近平所領導中國共產黨的良好關係，看起來是鄭麗文的首要目標，這也將重大改變國民黨的發展路線，鄭麗文毫不猶豫地祭出「九二共識，反對台獨」的大旗，試圖延續2005連胡會所搭起的獨家關係，國共一家親，共管台灣，共謀統一，這不是抹紅，這是事實。

游盈隆指出，第二，10月18日，鄭麗文慷慨激昂的當選感言中高喊「期待民進黨不要再打仇中排、反共牌、反中牌」，這可稱之為她的「新三不主義」。

游盈隆認為，不仇中、不反共、不反中，而且沒有任何前提要件，相當大膽，不顧台灣社會觀感，完全豁出去了，支持者聽了很爽，中共也一定很窩心，這暗示國民黨多年來走的溫和理性路線已走到盡頭，親中強硬派勢力已經崛起。

游盈隆說，不過，很多人要問，當國民黨連反共牌都不打的時候，對得起蔣介石和蔣經國嗎？國民黨和國軍究竟為誰而戰？為何而戰？這個黨的理想性在哪裡？基本理念和價值又是甚麼？令人好奇。

游盈隆指出，第三，鄭麗文的中國認同不是玩假的，既是策略性的，也是本質性的，在選舉過程中高喊「我們都是中國人」，鄭麗文說「未來所有台灣人都會自豪、自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事」。這番話，連自家人都聽不進去，擔心以後不用選了。其實，去年六月在中共的海峽論壇，連勝文更直接講出「做為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」，一點都不避諱。

游盈隆直言，鄭麗文未來會不會開口閉口「我們都是中國人」，自己不認為。如果鄭麗文接下來一路高舉中國認同大旗前進，就算踩死國民黨一大群小雞也在所不惜，那對民進黨是一大福音；鄭麗文的愚勇、反智和冒險精神，也將歷史留名。

游盈隆指出，第四，關於未來鄭麗文要怎麼當國民黨主席？趙少康提醒她「可能令不出黨中央」，這很現實，並不誇張。鄭麗文是國民黨有史以來最陽春的黨主席，沒有任何公職在身，再加上非國民黨嫡系出身，要如何號令這個百年大黨？會不會有「號令一出，大軍不前」的現象？的確是個好問題。

游盈隆指出，第五，然而，鄭麗文並非一個孤單的弱女子，仗勢連戰家族和中共加持，再加上因黨主席身分特有的話語權和提名權，足以讓鄭麗文在短時間內暴起。

游盈隆說，只要看鄭麗文最近應對媒體關切2028總統人選時，一句「國民黨內有能力問鼎總統大位的人可能不只一位，未來讓制度公平公開產生最強也最適合人選」，就足以讓盧秀燕心驚膽跳、飽又醉了。的確，以一個不算資深的新任黨主席而有這種霸氣和權術，國民黨內還有誰能高枕無憂？

游盈隆指出，第六，關於藍白合，鄭麗文與黃國昌在理念上問題不大，尤其最近黃國昌罕見公開表示讚賞韓國瑜所說「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，這是跨出很大的一步，讓自己相當意外，因為這象徵國民黨與民眾黨的中心思想已趨向一致；當然，是否真的如此?仍需柯文哲點頭。如果兩黨理念沒大差異，接下來只剩選舉利益的協調與分配，但這才是圖窮匕現的時候。藍白能不能合？未來三個月是關鍵。

游盈隆提到，第七，對民進黨，鄭麗文最近撂下不少大話，包括2026攻克南台灣綠營縣市、2028完成政黨輪替、完全執政等等，民進黨人聽了基本上不當一回事。

游盈隆透露，不過，最近有位黨內超重量級前輩高人告訴他，不要小看鄭麗文，很可能是女版韓國瑜。自己略感意外，但也覺得民進黨沒有輕敵的本錢，絕不能掉以輕心，尤其大罷免大失敗後整個政治氣候和社會氣氛非常不利民進黨。

最後，游盈隆說，總的來講，對國民黨而言，鄭麗文帶來的是希望？還是災難？她是資產？還是負債？她是國民黨救星？還是掃把星？有待時間驗證。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）