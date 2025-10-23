　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文成連家魁儡？　綠黨團尊重：重點是台灣政黨別成中共傀儡

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有媒體報導，準國民黨主席鄭麗文人事布局被解讀為坐上「大連艦隊」，人事由連家把持，成為連家魁儡，而國民黨副主席連勝文之後會接棒台北市長蔣萬安參選。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）表示，尊重每個政黨的傳統，「台灣民眾不希望有任何台灣的政黨成為中共的傀儡」，這才是民進黨團觀察重點。

針對鄭麗文被外界解讀為「連家魁儡」，鍾佳濱表示，每個政黨都有自己的傳統和規則。外界擔心新上任的鄭麗文或許是國民黨內哪股既有勢力的魁儡，對這樣的說法民進黨團保持尊重，民進黨團觀察重點是，「台灣民眾不希望有任何台灣的政黨成為中共的傀儡」。至於新上任的國民黨主席依附在他們黨內既有的哪個勢力下，是國民黨內部的事情。

媒體也關心，怎麼看鄭麗文曾稱，共機圍台是保護台灣？鍾佳濱認為，這樣的說法國人絕對不可能接受，歷史也不可能被消除。至於鄭麗文就任黨主席後，是否會和其過去主張有所切割、修正和調整，是值得觀察的重點，民進黨團也密切觀察注意中。

針對之後接棒蔣萬安參選台北市長的傳聞，連勝文透過臉書發文表示，「我沒有算命的習慣，也不會玩塔羅牌，更不認識印度神童！我只信我命由我不由人！所以懇請媒體朋友不用幫我『算命』，也不用幫我『編織』不存在的『想望』！ 拜託媒體朋友將焦點鎖定其它真正在力爭上游的動人故事！」

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

