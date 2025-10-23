鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

記者崔至雲／台北報導

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，不過外界質疑她「親中」形象。對此，國民黨立委牛煦庭表示，黨主席的選舉已經結束了，過度的聳動、煽動的話就適可而止，選舉的時候聽其言，當選之後觀其行，包涵黨部幹部的組建，後續的路線當然要接受社會大眾的檢驗。

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者湯興漢攝）



對於鄭麗文「親中」形象，牛煦庭說明，國民黨目標很清楚，新任黨主席的領導團隊產生後，大家就要開始對焦了，除了立法院的攻防外，2026、2028的選舉，這些事情就不是只有跟黨內對話，也要跟全台灣對話，相信鄭麗文會很有智慧的處理這些事情。

牛煦庭強調，沒有必要因為言行就無限放大，互相攻擊，對於黨務發展沒有好處，對於團結台灣共同面對各種挑戰也沒有好處，不妨給鄭麗文一點時間，行動才是一切的根本。

另，對於鄭麗文昨日公布人士名單，李乾龍擔任副主席兼任秘書長、季麟連擔任副主席。國民黨團首席副書記長林沛祥說，目前這兩位已經發佈人事的副主席，只是剛上任，過去有他們的背景，不要先預設立場，不要因為過去他們做什麼，所以現在會怎樣。聽其言、觀其行，李乾龍過去在江啟臣時代也是秘書長，因此由他來操作黨務，有一定程度的熟稔，不見得是不好的事情，不要預測立場，先看看鄭麗文下一步在做什麼，看看國民黨是不是可以做有更好的未來。

