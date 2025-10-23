桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

桃園驚傳學生與司機街頭互毆！民進黨桃園市議員黃瓊慧22日晚間在Threads發文揭露，一輛永豐高中學生專車的駕駛，因投幣金額爭議與學生爆發激烈衝突，雙方在馬路邊拳腳相向，學生被摔倒在地、鼻血狂流，現場畫面怵目驚心。

黃瓊慧指出，該輛公車為載送永豐高中的學生專車，事發時車上滿滿都是學生。司機認為有學生投幣金額不足，要求補票，但學生不滿爭論聲越來越大，雙方互嗆。當車行駛至桃園區中山路與中平路口時，學生下車時再度與司機爆發口角，最後演變成肢體衝突，雙方在馬路邊拉扯、揮拳互毆，畫面相當驚險。

目擊學生拍下的影片顯示，兩人互揮拳腳，學生被司機壓制在地、頭部重摔路面，鼻血瞬間狂流滿臉是血，司機一邊揮拳還一邊怒嗆「多會」、「再秋啊」。車旁還可見掉落的眼鏡與書包，場面一度混亂。

黃瓊慧表示，桃客副總已於事後前往醫院探視受傷學生，目前學生已出院並完成筆錄，司機也到中路派出所製作筆錄。雙方各執一詞，都打算互提傷害告訴，後續將交由司法程序釐清。

桃園客運則指出，已暫時停止該駕駛勤務，並將於23日召開獎懲委員會議檢討處理。黃瓊慧也呼籲，應盡快調閱車內行車記錄器，還原事件經過，「到底雙方說了什麼話，才會演變成這樣的衝突？打成這樣真的很可怕。」