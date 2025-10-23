小笠原欣幸分析鄭麗文未來路線　1狀況將讓賴清德連任可能性提高





▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文18日順利當選國民黨主席。對此，日本學者小笠原欣幸22日分析「國民黨主席選舉與今後的政局展望」，他點出鄭麗文未來兩條路線選擇，第一，按照黨主席選舉的發言路線，將黨拉向親中路線的領導風格。第二，退居幕後專注於地方選舉的準備工作。他示警，若選擇第一條路線的方向，國民黨將與台灣主流民意正面衝突，儘管對民進黨長期執政的不滿開始浮現，但最終賴清德連任的可能性將提高，成為國民黨的糟糕劇本。

小笠原欣幸以「國民黨主席選舉與今後的政局展望」為題發文分析，他表示，國民黨主席選舉於10月18日舉行，透過黨員投票，由鄭麗文當選黨主席。鄭麗文的得票率為50.1％，而第二名的郝龍斌獲得35.8%，第三名的羅智強獲得10.4%，因此可說是鄭麗文的壓倒性勝利，黨員約有33萬人，投票率為39.5%。

小笠原欣幸表示，在國民黨內，直到9月為止，可說是壓倒性地期待台中市長盧秀燕參選。然而，在盧市長宣布不參選黨主席選舉後，起初，許多人認為郝龍斌較為有利，但鄭麗文陣營透過散布剪輯成約1分鐘短影音的網路戰法（台灣稱為「空戰」）壓制其他候選人，在針對黨員的民調中躍升為支持率第一，並順勢當選。

針對「親中路線」，小笠原欣幸提到，鄭麗文當選後，習近平隨即以中國共產黨總書記名義發出賀電。賀電中寫道「期望兩黨（國民黨與共產黨）堅持共同政治基礎，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作，推進國家統一」。

小笠原欣幸認為，將這段訊息與鄭麗文在選戰期間的發言對照，可以發現鄭的言行正符合中國的期待。這次國民黨主席選舉的特徵，可以說是中國屬意的候選人在中國網路操作的支援下當選。

針對「黨員結構的問題」，小笠原欣幸表示， 國民黨的黨員結構正在高齡化，據稱三分之二的黨員年齡在65歲以上。這些高齡黨員的中國認同較強，對台灣認同擴散的台灣社會現況感到格格不入的結構正在加深。換言之，國民黨黨員的意識與台灣一般選民的意識之間存在落差。

小笠原欣幸認為，在這些黨員之間，對採取溫和路線的黨內建制派的不滿，以及對改變的期待醞釀已久。這與對朱立倫主席的不信任感重疊，讓人認為郝龍斌將會延續朱立倫體制。

小笠原欣幸指出，鄭麗文的演說風格可謂爽快俐落，將複雜的現象單純化，區分敵我並痛批敵人的演說，讓支持者聽了感到無比痛快，活用這種特性製作成1分鐘的短影音，效果可謂倍增，在台灣，中高齡層的網路使用率很高，短影音透過LINE不斷擴散。

小笠原欣幸指出，鄭當選的背景，存在著這樣的時代背景：當出現一個讓人期待能打破僵局的人物時，就會在網路上不斷擴散。這不僅限於國民黨的鄭麗文，民眾黨的柯文哲也在年輕族群中取得成功，或許與在自民黨黨員投票中領先的高市早苗，以及在最近選舉中大有斬獲的參政黨，具備共通的因素。

針對「國民黨的展望」，小笠原欣幸強調，無論由誰擔任黨主席，鞏固與民眾黨的在野聯盟（藍白合），在2026年的地方選舉中獲勝，並在2028年總統大選爭取政黨輪替，這個大方向是相同的。但是，鄭麗文當選主席後，浮現出兩種不同的展望。

小笠原欣幸指出，第一，究竟是按照黨主席選舉時的發言路線，自己站在第一線將黨拉向親中路線的領導風格，還是，第二，進行路線調整，退居幕後專注於地方選舉的準備工作？這將大大改變展望。觀察選戰過程，似乎會走向第一條路線，但由於其本人的戰略觀、襄助黨主席的幕僚團隊都還不明朗，應避免過早斷言。

小笠原欣幸表示，讓大家將這兩個劇本連結到2028年總統大選來思考。對國民黨而言，較為理想的是第二條路線的方向，由鄭麗文鞏固深藍陣營，盧秀燕以維持現狀路線擴大中間選民的支持，黃國昌則鞏固柯文哲年輕粉絲的支持，這樣的分工體制，藉此擴大在野黨的支持實現政黨輪替，將是國民黨的黃金劇本。

小笠原欣幸認為，也有可能是相反的劇本，第一條路線的方向，將會是鄭主席及其背後的支持者高舉「中國認同」，企圖扭轉台灣輿論的發展。台灣的認同結構，如歷年民調所示，維持現狀是多數派，自我認同是中國人的非常少，很難想像這個結構會在2年後突然改變。

小笠原欣幸說，如此一來，國民黨將與台灣主流民意正面衝突，儘管對民進黨長期執政的不滿開始浮現，但最終賴清德連任的可能性將提高，成為國民黨的糟糕劇本。

此外，小笠原欣幸強調，如果鄭麗文堅持自己的領導地位，可能會與國民黨有力的總統候選人盧秀燕之間產生摩擦，在當選主席後，鄭麗文發表了值得玩味的發言，表示黨內有能力參選總統的政治人物「可能不只一位」，盧秀燕陣營對此發言應該相當敏感，畢竟國民黨的總統候選人已經連續3次在推選過程狀況不斷。實際上，結果也可能落在黃金劇本與糟糕劇本之間。

小笠原欣幸說，總結來看，關於藍白合，鄭麗文展現出積極的態度，這一點對民眾黨而言應該是有利的。但是，國民黨各縣市的地方情況不同，在地方選舉中禮讓民眾黨幾個選區以「強化藍白合」，說來容易做來卻相當困難。明年春節過後，鄭主席的手腕將立即受到考驗。

小笠原欣幸認為，台灣的內政，在國民黨取得7-8月大罷免戰役大勝後，形勢看似對國民黨有利，但鄭主席的登場增添了變數。朝野的勢力之爭會朝哪個方向有利發展，目前還不明朗。鄭主席將會提出什麼方針具有舉足輕重的影響。目前只能持續觀察國民黨的路線和總統候選人的推選將如何發展。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）