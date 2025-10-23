不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲曾筱喬和教育局長劉仲成、第二專長發展協會創會長梁淑貞、現任理事長馮開華（依序由右二至五）手中的創意造型水餃，超可愛。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會主辦「2025國際青年創意美學競賽」，競賽內容涵蓋美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙等多元領域，總計151個競賽項目，數量與多樣性均創歷屆之最。其中，在餐飲烘焙領域方面，今年特別增設「造型水餃設計組」，各種造型可愛的水餃除重新詮釋傳統美食，也讓水餃不再只是元寶型！

「造型水餃設計組」競賽項目的曾筱喬老師，對於食物有著滿滿的用心與熱情，2021年2月某日，為了「如何讓小朋友吃得健康、開心又不挑食」，研究把每顆水餃都被捏成可愛的造型。

▲曾筱喬手作創意造型水餃。（圖／擷取自曾筱喬臉書）

從色、香、味的搭配，到造型設計的細節，曾筱喬都融入創意美學的巧思，讓平凡的中式水餃，也能綻放俏皮靈魂。她用「視覺饗宴」開啟味蕾的故事，讓創意成為最可口的語言。

▲造型水餃設計。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市第二專長發展協會創會長梁淑貞說，水餃過去只有一種元寶造型，4年來陸續有許多年輕學子也開始玩水餃。因此今年特別增設「造型水餃設計組」，是希望讓學生能從「吃」的日常中，發揮想像力與創造力，把生活中的可愛化為創作。

此次由桃園多所學校，以及愛孩子的媽媽們踴躍參賽，每支隊伍都以獨特風格，呈現屬於他們的「餃」色美學。至於，是否有消費市場？梁創會長信心十足說：當然有～而且還非常熱銷。

▲造型水餃設計。（圖／記者楊淑媛攝）

因為，每一個款式都是針對客戶所喜愛而客訂，不管是送禮，還是親子同樂，都非常的有獨特性，創意手工水餃不只是料理，更是一份能讓人微笑的創意體驗。延伸親子手作課、學校課程到企業軟性活動，讓創意從廚房出發，期望每一顆水餃都成為「有故事的藝術品」，並用「水餃」創造幸福連結。