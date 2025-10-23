　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲曾筱喬和教育局長劉仲成、第二專長發展協會創會長梁淑貞、現任理事長馮開華（依序由右二至五）手中的創意造型水餃，超可愛。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會主辦「2025國際青年創意美學競賽」，競賽內容涵蓋美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙等多元領域，總計151個競賽項目，數量與多樣性均創歷屆之最。其中，在餐飲烘焙領域方面，今年特別增設「造型水餃設計組」，各種造型可愛的水餃除重新詮釋傳統美食，也讓水餃不再只是元寶型！

「造型水餃設計組」競賽項目的曾筱喬老師，對於食物有著滿滿的用心與熱情，2021年2月某日，為了「如何讓小朋友吃得健康、開心又不挑食」，研究把每顆水餃都被捏成可愛的造型。

▲曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲曾筱喬手作創意造型水餃。（圖／擷取自曾筱喬臉書）

從色、香、味的搭配，到造型設計的細節，曾筱喬都融入創意美學的巧思，讓平凡的中式水餃，也能綻放俏皮靈魂。她用「視覺饗宴」開啟味蕾的故事，讓創意成為最可口的語言。

▲曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲造型水餃設計。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市第二專長發展協會創會長梁淑貞說，水餃過去只有一種元寶造型，4年來陸續有許多年輕學子也開始玩水餃。因此今年特別增設「造型水餃設計組」，是希望讓學生能從「吃」的日常中，發揮想像力與創造力，把生活中的可愛化為創作。

此次由桃園多所學校，以及愛孩子的媽媽們踴躍參賽，每支隊伍都以獨特風格，呈現屬於他們的「餃」色美學。至於，是否有消費市場？梁創會長信心十足說：當然有～而且還非常熱銷。

▲曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

▲造型水餃設計。（圖／記者楊淑媛攝）

因為，每一個款式都是針對客戶所喜愛而客訂，不管是送禮，還是親子同樂，都非常的有獨特性，創意手工水餃不只是料理，更是一份能讓人微笑的創意體驗。延伸親子手作課、學校課程到企業軟性活動，讓創意從廚房出發，期望每一顆水餃都成為「有故事的藝術品」，並用「水餃」創造幸福連結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

19台冷氣室外機狂排熱氣！　寶雅中壢中央西店後巷住戶抗議

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

桃園龜山一帶停電　台電派員冒風雨緊急搶修中

東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變讓創意從廚房出發

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

19台冷氣室外機狂排熱氣！　寶雅中壢中央西店後巷住戶抗議

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

桃園龜山一帶停電　台電派員冒風雨緊急搶修中

東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

川普擬報復中國　路透社：美國計畫限制軟體出口

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測　跟著機械女JK開播棒打壞叔叔

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

地方熱門新聞

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神樂活盃凝聚社區長輩運動力

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　警逮13人主謀收押

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

更多熱門

相關新聞

高雄螺獅粉、桂林米粉橫掃國際　抱走金銀牌

高雄螺獅粉、桂林米粉橫掃國際　抱走金銀牌

Netflix韓國廚藝實境秀《黑白大廚》熱播，找來80位「黑湯匙」無名廚師 與20位「白湯匙」國際名廚進行美食華麗對決。桃園市政府日前舉辦「國際青年創意美學競賽」，職業料理組就如同「黑湯匙」打架般，職人出盡奇招端出自己的招牌，最後是來自高雄的傳統廣西螺獅粉與桂林米粉擄獲評審的味蕾，分別抱走金牌和銀牌。

第四屆國際青年創意美學比賽　桃園競逐

第四屆國際青年創意美學比賽　桃園競逐

關鍵字：

國際青年創意美學競賽曾筱喬造型水餃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：犯的不是殺人放火的錯

小S全家包場大安區餐廳！

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

暴雨　哈拉影城驚見猴子

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

表面溫和實則非常固執三大星座！

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面