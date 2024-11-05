高雄也有「黑湯匙」！道地螺獅粉、桂林米粉橫掃國際勇奪金銀

▲高雄店家參加國際青年創意美學競賽，廣西螺獅粉、桂林米粉分別獲金銀牌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

Netflix韓國廚藝實境秀《黑白大廚》熱播，找來80位「黑湯匙」無名廚師 與20位「白湯匙」國際名廚進行美食華麗對決。桃園市政府日前舉辦「國際青年創意美學競賽」，職業料理組就如同「黑湯匙」打架般，職人出盡奇招端出自己的招牌，最後是來自高雄的傳統廣西螺獅粉與桂林米粉擄獲評審的味蕾，分別抱走金牌和銀牌。

桃園市第8屆「國際青年創意美學競賽」上月29日登場，有來自世界各地2200名優惠技術者齊聚一堂，以不同媒材展現創意美學，並增進各種人才與產業媒合機會。來自高雄的實珍園、何記桂林米粉參加職業料理組，分別端出道地的傳統廣西螺獅粉與桂林米粉風味，深深擄獲評審的味蕾，奪得金牌和銀牌。

▲廣西螺獅粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

實珍園業者陳建銘表示，此次獲得金牌的螺獅粉，特殊湯頭使用新鮮田螺和十多種香料及中藥材炒過之後熬製而成，再搭配酥炸豆皮及特選木耳作為底料，主菜有牛腩、鍋燒、炸蛋、肥腸，加上最天然發酵的酸品配料，酸豆角酸蘿蔔咀嚼後味道在口中蔓延開來，刺激舌尖打開辣、爽、鮮、酸、燙等多層次味蕾。

何記桂林米粉則遵循古法，堅持手工純米水磨現做，經浸泡、水磨、攪拌、蒸煮、壓榨、老化、熟成、風乾等繁複工序，歷經24小時才生成Q彈滑順的米粉。脆皮鍋燒特選帶皮的松坂肉，而非一般常見的五花肉，經過特殊反覆的蒸煮炸等工法，才能讓豬皮呈現黃金色的外觀與酥脆不膩的口感，靈魂滷水的製作也不馬虎，同樣由二十多種草本漢方依序熬煮，造就濃醇的香氣。

▲桂林米粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

何記桂林米粉老闆汶芳，是出身桂林當地非常知名的米粉世家第三代，從廣西遠嫁高雄十幾年，因思鄉心切，因此把家鄉的祖傳家族事業「何家橋村桂林米粉」原汁原味在台灣呈現，傳承從小到大的美食記憶。為了在異地重現桂林米粉的精髓，都是親力親為，希望帶給高雄人「正宗」的桂林味道。

汶芳強調，桂林米粉的正宗吃法是「一添、二拌、三聞、四嗦、五喝湯」，將煮好的桂林米粉端到料理台前，添加自己喜歡的配料，有酸蘿蔔、蘿蔔乾、酸菜、葱花、香菜、剁椒、秘製辣油等選擇，再將米粉與配料拌勻，這時散發出來的就是道地桂林米粉的味道。吃完7分乾粉後，剩下3分加入熬煮一整天的大骨高湯，才是真正想用到一碗道地的桂林米粉。

▲比賽現場吸引其他參賽學生試吃。（圖／記者許宥孺翻攝）