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鼓勵青年斜槓創業　第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園

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▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲議長邱奕勝強調「一技在手、希望無窮」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市2020第四屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會」活動，27日於桃園市楊梅區中華汽車人才培訓中心，展開第二天賽事，共有來自全國50多所大專院校、2,000多名學子參賽。蒞臨活動的議長邱奕勝強調「ㄧ技在手、希望無窮」，籲請參賽學子，提早規劃自己第一、第二專長，強化職場和社會競爭力，並為國內技職教育領域注入新活力。▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲教育局長林明裕(中）問：這個4D立體雕花能吃嗎？講師曾筱喬（右）可以Y。但目前還未列入競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

代表市長鄭文燦出席的教育局長林明裕對於咖啡的雕花，竟然進步到創意的4D，好奇詢問講師曾筱喬「可以食用嗎？」林明裕局長說，4D咖啡雕花，透過鮮奶油的堆疊以及天然的色素，可客製化並且食用，如同4D列印，相當具有創意，即便這項今年沒有列入比賽項目，但仍然是可以發展，可以讓青年朋友來學習的。▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市第二專長發展協會秘書長鍾國明和參賽的果涷花。▼宜蘭學子遠道參賽。（圖／記者楊淑媛攝）
▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞指出，今年是該會第四屆公開辦理國際青年創意美學競賽，並延續創業論壇交流成果，特別邀請各產業青年職人於26日活動首日包括：好氏社會企業的邱鈞評、雲坦數位科技的王定凱、市集插畫家簡筱錡、時習教育的林家安、網路服飾賣家廖家珮及網路插畫週邊商品販售的詹念縈等，上台分享自身的創業歷程。▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼國際青年創意美學競賽桃園登場，好手同場競技帶動技職教育提升。（圖／記者楊淑媛攝）▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

交流會也特邀綠碧淨科技公司張哲維總經理分享青年創就業貸款說明，及旅電科技公司　劉民翎創新長分享成功創業經歷，希望提供青年職涯發展及規劃上有更明確的指引及資源應用。而受疫情影響，不便開放國外選手入境參與，協會與相關單位合作邀請在台新住民有越配權益促進會、原住民等加入競賽，希望透過專長技能交流，能激盪青年創意火花，並培訓新住民朋友的創業力。▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲國際青年創意美學競賽桃園登場。▼桃園市越配權益促進會創會長馮玉英和理事長阮慶漓（左二、一），帶領越配姐妹參賽。（圖／記者楊淑媛攝）▲第四屆國際青年創意美學競賽高手群聚桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

梁淑貞表示，「桃園市2020第四屆國際青年創意美學競賽」，為提供從事美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙三大領域的國內有志青年與社會人士一個自我價值實現之舞台，以「創意．精實．熱情」為主題辦理動、靜態組技術交流評比，促使參賽者一展長才，擴大競賽交流視野，同時增進人才與產業媒合機會。市議會議長邱奕勝、教育局局長林明裕、青年局副局長涂淳惠亦出席活動。

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