地方 地方焦點

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

▲教育現場人力荒和校事會議檢舉浮濫問題，成為南投縣議會總質詢焦點議題。（圖／翻攝「林儒暘」臉書粉專，下同）

▲教育現場人力荒和校事會議檢舉浮濫問題，成為南投縣議會總質詢焦點議題。（圖／翻攝「林儒暘」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

少子女化浪潮不但讓基層學校學生人數越來越少，又面臨找不到年輕老師的新危機；南投縣民意代表指出，校園事件處理會議成案氾濫，現在連「功課太多」跟「功課太少」都能被讓老師遭到檢舉，導致教育新血逃亡潮，縣府教育處回應，若為匿名檢舉且未具體陳述事實，學校可不予受理，也將建請教育部檢討修正處理機制或爭取修法。

南投縣議會第20屆第6次定期會21日縣政總質詢議程，輪由簡千翔、林儒暘、洪明科、林芳伃、蔡宗智、石慶龍、全文才、莊士傑8位議員聯合質詢，教育議題成為關切焦點。

▲打造師生共學良好教育環境，南投教育處表示匿名檢舉可不受理。（圖／南投縣政府提供、翻攝「林儒暘」臉書粉專）

林儒暘指出，目前師資培育體系中，修教程的學生不到五成，真正願意投入教職的更只剩一、兩成。30歲以下的老師在國小的佔比不到10%，顯示教育現場正面臨人才流失危機。老師曾經是充滿尊嚴的職業，如今卻顯得卑微，原因就在檢舉氾濫的校事會議。

林儒暘認為，校事會議制度原為保障學生與教師雙方權益，只要有投訴，學校幾乎都會召開，實務上卻變成「濫訴平台」：舉凡老師沒接到家長電話、管教太嚴，結果就被家長投訴或被要求一再接受訪談調查，且並非由專業人士調查、三人就可定生死，「簡直是開玩笑！」老師長期下來疲於應付投訴，因此不敢嚴格要求學生、只想「平安下班」，導致教育現場已達崩潰臨界點。

▲南投縣教育處表示，學校針對匿名檢舉可不受理。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣教育處表示，學校針對匿名檢舉可不受理。（圖／南投縣政府提供）

▲打造師生共學良好教育環境，南投教育處表示匿名檢舉可不受理。（圖／南投縣政府提供、翻攝「林儒暘」臉書粉專）

林儒暘強調，學校是辦學不是辦案的地方，校事會議應該廢除，另要求縣府對匿名的投訴，指示學校可不受理；同一事件經終結處理，不得重複受理；建議中央修法，讓「投訴不成立者」應負擔部分費用，建立投訴成本；支持學校針對不聽老師管教的孩子落實停學機制，保障其他孩子的受教權益。

許淑華回應，校事會議（校園事件處理會議）制度依《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》實施後，縣府教育處已接獲很多老師、學校及教師團體反映，出現投訴調查「高受理、高啟動、高成本」且讓老師們疲於應付的亂象，確實造成不少老師失去教學的信心與熱情；教育處表示，將通告各校依據《行政程序法》規定，若為匿名檢舉且未具體陳述事實，學校可不予受理，避免檢舉氾濫。

教育處承諾，也會透過縣籍立委促請教育部具體研究了解，成案的校事會議檢舉案件，最後對老師做出處分的比例若偏低，就應檢討在龐大的校事會議調查審議行政、經費成本下，是否有更適切、更合理、更有效率的校園事件處理機制，並爭取在立法院修法時特別重視考量；許淑華說，縣府也會透過輔導機制，讓老師的情緒能得到更好的出口，多鼓勵教育現場第一線的老師。

相關新聞

辦學單位要辦案　民代教團籲改革

辦學單位要辦案　民代教團籲改革

《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》已修法上路一年餘，但引發檢舉亂象；南投縣議員簡千翔指出，老師只要一被檢舉，校方就須立刻啟動「校事會議」調查程序，導致目前學生濫用檢舉、教師人人自危，不但讓教師教學熱忱越見消磨、親師生三方信任關係瀕臨瓦解，原屬辦學機關的學校也像辦案機關一樣疲於奔命。

獨／警抱病上班遭檢舉結屎面　竟是學弟惡整反擊怒告

獨／警抱病上班遭檢舉結屎面　竟是學弟惡整反擊怒告

毒蟲賓館吸毒　警接檢舉真抓到人

毒蟲賓館吸毒　警接檢舉真抓到人

交部修法不可再匿名檢舉交通違規

交部修法不可再匿名檢舉交通違規

匿名檢舉不受理　警謝：遲來正義

匿名檢舉不受理　警謝：遲來正義

