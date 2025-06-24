「教師解聘+校事會議新制」辦學單位要辦案　民代教團籲改革

▲南投縣議員簡千翔（右起）、林儒暘、林友友倡議校事會議需改革，莫讓政策壓垮校園。（圖／翻攝林儒暘臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》已修法上路一年餘，但引發檢舉亂象；南投縣議員簡千翔指出，老師只要一被檢舉，校方就須立刻啟動「校事會議」調查程序，導致目前學生濫用檢舉、教師人人自危，不但讓教師教學熱忱越見消磨、親師生三方信任關係瀕臨瓦解，原屬辦學機關的學校也像辦案機關一樣疲於奔命。

簡千翔和另兩位縣議員林儒暘、林友友於23日召開記者會，會同南投縣家長會長協會、校長協會、教育工會一起為教育體制改革發聲，盼中央能聽見地方基層的心聲，檢討制度設計，別讓孩子和教育現場成為制度的犧牲者。

簡千翔日前即在縣議會定期會總質詢中，指出近期校安問題不斷：有小學生被社團老師霸凌受傷，有人被同學在暗巷裡毆傷，但也有老師勸架時「不慎踩到同學」就被控傷害，還有師長「拍肩」鼓勵不用心的同學，竟被反咬為「性騷擾」。

林儒暘表示，中央以「保護兒少」、保障學生為名推動教師解聘、不續聘、停聘或資遣制度修法，其中「校事會議」機制原立意良善，但只要一紙檢舉文，校園即變身「調查站」，校長、老師、家長、孩子都得接受詢問調查，龐大的行政程序拖垮老師、學生和家長的信任和學校運作，老師也無法專心教育孩子，該機制甚至淪為鬥爭工具，未屆齡退休者比例更暴漲三倍。

簡千翔說，教師解聘、校事會議等新制在教育現場的實施卻跟理想背道而馳，尤其是頻繁的校安事件使原本作育英才的園地，變成仲裁是非的法庭，反引發基層教育工作者反彈及更多亂象；有老師戲稱日後在校園巡堂，要戴「秘錄器」以自保，或因怕惹事上身，教學熱情逐日降低、越發冷漠，但冷漠也是一種暴力，「冷漠卻無從驗傷」，最後受害的還是學生。

各界參與者昨天也強調不是反對改革，而是呼籲「把改革做對」，提出四點建議：1.重新啟動政策對話機制，2.改革校事會議條款，建立比例性與程序正義的調查制度，3.強化親師生之間的溝通平台，4.讓高風險事件回歸輔導與協助，不再一味懲處

簡千翔日前也喊話縣府教育處，希望能積極導正校園文化，教育處長王淑玲回應，學校是教育學生的場所，調查是非不是學校功能的主題，遇有疑似案件就啟動校事會議，確實會模糊教育的功能；她支持老師正當的管教作為，讓其熱情不致消逝，而若要導正校園文化，還有賴學校、家庭和社會，三方面一起努力。