獨／警抱病上班遭檢舉喝酒結屎面　他查出竟是學弟惡整反擊怒告



▲圖為桃園市警局警政大樓外觀（圖／記者沈繼昌攝）



記者張君豪、沈繼昌／桃園報導

桃園警日前因內部檢舉亂象引發警界討論，一名任職於桃園市警局八德分局四維所的蔡姓警員因匿名偽裝成民眾打110報案電話，檢舉龍潭分局的唐姓警員上班時間喝酒、服務態度不佳在所內咆嘯民眾，唐姓警員當天遭督察組攜帶酒測器到所酒測，並考詢當天執勤狀況，發現唐員並未喝酒上班，所謂的服務態度不佳，僅是唐員罹患糖尿病後抱病上班，面容愁苦所致，當天唐員並未接觸到所外民眾，該案本應就此了結。

唐姓警員不甘遭匿名檢舉，親自出面報案指控蔡姓警員在上班時間離開轄區，騎車遠離駐地約5公里，抵達桃園市警局武陵所轄區某巷弄內，確定周遭沒有監視器後才使用公用電話打110報警指控唐員上班期間喝酒。

唐員經查無檢舉情事後，憤怒對檢舉人提出妨害名譽、誣告等告訴，該案由桃園地檢署正股檢察官受理後，今年2月5日開庭，蔡員坦承確有離開轄區到桃園市武陵所轄區打公用電話報警檢舉，但辯稱當天是處理交通事故時，一位女性民眾向他反映龍潭所唐員工作喝酒及服務態度不佳，他才會見義勇為打110報警檢舉。

遭檢舉的唐員對此表示，如果民眾或同仁對他的工作態度有意見，可依內部報告紀律向督察系統舉發，不需要偽裝成民眾打110反映，對此他反控對方在勤務中離開轄區，涉嫌擅離職守甚至有冒領超勤津貼等問題。

但事後八德分局調查，說明蔡員在2024年10月5日匿名檢舉當天，蔡員勤務班表只上班到下午兩點，離開轄區告發是蔡員個人行為與勤務編排無關；但對此唐員質疑：經他私下探詢得知當天八德分局四維所同仁編排勤務上班均為12小時，僅有蔡員1人「恰巧為8小時」，唐員懷疑蔡員當天勤務有事後竄改問題。

唐員具名向警政署、桃園市警局及市長信箱舉報，唐員合理懷疑，蔡員警局主管憂心蔡員匿名亂檢舉同仁行徑曝光，恐事情鬧大，事後登入桃園市警局內部系統「行政資訊入口網」竄改班表，唐員認為公務系統都經過伺服器後台存證備份，檢察系統及市警局督察系統只需要調閱就能確定蔡員勤務是事先編排、或者是事後竄改。



唐員懷疑並認為：事後竄改勤務表的派出所長官若真協助事後竄改勤務表、行為恐將涉及協助偽造文書，包庇蔡姓警員。桃園地檢署檢察官受理案件開庭後，因蔡員涉嫌匿名檢舉唐員事證明確，且檢舉唐員勤務中飲酒、服務態度不佳均非事實，檢察官希望唐員給蔡姓警員機會表達歉意和解，但蔡員僅坦承自己打110檢舉，卻拒絕向唐員道歉。

警政署對此證實接獲唐員陳情，表示八德分局警員涉嫌偽造文書、瀆職圖利等問題，警政署責成桃園市警局調查，經檢視分局勤務表出退勤及超勤費用申請狀況，蔡員並未有冒領費用情況，至於蔡員亂檢舉涉嫌誣告、妨害名譽等案件，目前則由桃園地檢署偵辦中，市警局會密切關注偵審結果；目前這起學弟打110檢舉他分局學長案件已在桃園警界引發廣泛討論。

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