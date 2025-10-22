　
小三通航班遭強風打亂　金門機場擠爆！軍機支援疏運

▲▼金門尚義機場滯留旅客，3軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲金門尚義機場滯留旅客，軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝，下同）

記者葉建雄、陳以昇／新北報導

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通在停航2天後，昨（21）日中午雖緊急復航金廈航線，並加開6航次加班船搶運2000多名旅客回金。然而，大批中轉旅客隨即湧入尚義機場排隊等候補機位返台，今日清晨仍有超過200人「無機可乘」，苦等候補返台班機。今（22日）國防部規劃3架次軍機支援，因民航機候補情況尚佳，最終僅飛2架次載運84人返抵台北。

今日一早，尚義機場統計，等候候補飛往台北有163人、高雄108人、台中35人。國防部原計畫派出2架次飛往松山、1架次飛往高雄。最終，僅飛2架次軍機，載運84名滯留民眾返抵松山，飛往高雄的任務則取消。

▲▼金門尚義機場滯留旅客，3軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝）

由於金廈海域海象持續不佳，金門縣港務處昨晚便公告今日上午小三通航班停航。但仍有大批旅客不死心，一早湧入水頭碼頭售票大廳「自主候補」，隊伍綿延不絕，候補號碼一路抽到700多號。港務處於午間再次宣布，考量海象持續惡劣，金門水頭往返廈門五通航班確認全天雙向停航。

此消息一出，有旅客疑因不滿候補號碼無法沿用至隔日，與船運公司員工爆發激烈口角，甚至驚動警方到場維持秩序。所幸在現場人員的勸說下，衝突未進一步擴大。縣港務處呼籲，由於海象狀況不穩，請旅客務必隨時關注船班異動資訊，切勿盲目前往碼頭排隊，以免影響權益。

▲▼金門尚義機場滯留旅客，3軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲▼金門尚義機場滯留旅客，3軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

相關新聞

即／金廈海域海象不佳　小三通22日雙向停航　

即／金廈海域海象不佳　小三通22日雙向停航　

金門港務局指出，因受金廈海域海象不佳影響，114年10月22日(星期三)金門水頭往返廈門五通航班全日雙向停航，若天候影響減弱達復航條件，會再行公告。

小三通10/20部分航班停航　旅客務必確認

小三通10/20部分航班停航　旅客務必確認

海象不佳　小三通航線午後全面停航

海象不佳　小三通航線午後全面停航

極惡酒駕累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

極惡酒駕累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

金門酒駕男逆向連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

金門酒駕男逆向連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

金門尚義機場軍機小三通

