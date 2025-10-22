小三通航班遭強風打亂　金門機場擠爆！軍機支援疏運

▲金門尚義機場滯留旅客，軍機支援疏運 。（圖／記者葉建雄翻攝，下同）

記者葉建雄、陳以昇／新北報導

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，金門小三通在停航2天後，昨（21）日中午雖緊急復航金廈航線，並加開6航次加班船搶運2000多名旅客回金。然而，大批中轉旅客隨即湧入尚義機場排隊等候補機位返台，今日清晨仍有超過200人「無機可乘」，苦等候補返台班機。今（22日）國防部規劃3架次軍機支援，因民航機候補情況尚佳，最終僅飛2架次載運84人返抵台北。

今日一早，尚義機場統計，等候候補飛往台北有163人、高雄108人、台中35人。國防部原計畫派出2架次飛往松山、1架次飛往高雄。最終，僅飛2架次軍機，載運84名滯留民眾返抵松山，飛往高雄的任務則取消。

由於金廈海域海象持續不佳，金門縣港務處昨晚便公告今日上午小三通航班停航。但仍有大批旅客不死心，一早湧入水頭碼頭售票大廳「自主候補」，隊伍綿延不絕，候補號碼一路抽到700多號。港務處於午間再次宣布，考量海象持續惡劣，金門水頭往返廈門五通航班確認全天雙向停航。

此消息一出，有旅客疑因不滿候補號碼無法沿用至隔日，與船運公司員工爆發激烈口角，甚至驚動警方到場維持秩序。所幸在現場人員的勸說下，衝突未進一步擴大。縣港務處呼籲，由於海象狀況不穩，請旅客務必隨時關注船班異動資訊，切勿盲目前往碼頭排隊，以免影響權益。