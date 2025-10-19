快訊／小三通10/20部分航班停航　旅客務必確認

▲受海象不佳影響，小三通航線20日暫停部分航班。（圖／記者鄭逢時翻攝）
記者鄭逢時、潘鳳威／金門報導
受金門、廈門、泉州海域海象不佳影響，小三通客運宣布明(20)日停航部分航班，旅客請注意行程調整。
金廈航線：10月20日(星期一)金門水頭往返廈門五通航班，上午12時前的雙向航班全部停航。午後航班將視天候狀況另行公告。
金泉航線：10月20日(星期一)上午08時30分泉州石井往金門水頭，以及上午09時50分金門水頭往泉州石井航班停航，其餘航班則將視天候狀況再行公告。
