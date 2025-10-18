　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

有酒駕前科的51歲張姓男子飲酒後，涉駕駛BMW權利車在金門逆向超車，先撞擊對向45歲翁姓女騎士後，又失控連撞小貨車、小客車後，翻覆在路口。翁女送醫急救後不幸身亡，而張男肇事後竟棄車逃離，直到晚間11點才主動投案，被依肇事逃逸致死罪移送偵辦。

▲▼金門死亡車禍。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲金門男子違規駕駛撞3車後，棄車逃逸，其中女騎士死亡。（圖／記者鄭逢時翻攝翻攝）

事發後，肇事張姓男子爬出車外後，竟棄車徒步逃逸，警方立即掌握犯嫌身份後，並釐清逃離動線及動員大批警力查緝，另策動親友給予壓力，最後張嫌於當晚23時許主動至金城分局歸案，後由本分局帶返後續偵查，查獲後張嫌酒測值超標，警方詢問後依違反刑法185-3條酒駕致死罪及刑法第185-4條肇事逃逸致死罪，將張嫌移送金門地檢署偵辦。

據了解，死者翁女為幼兒園主任，張男曾有違背安全駕駛罪、違反藥事法、竊盜罪等多項前科，過去就曾在臉書曬出酒駕舉發通知單，2022年因不能安全駕駛被高檢傳喚說明，還在臉書表示「殺小買個早餐也6個月，無奈」，語氣全無悔意。沒想到本月17日張男再度酒駕闖下大禍，撞死人後還逃逸，有目擊網友表示「這輛車從瓊林風獅爺就開始逆向超車了，整條街都塞滿車還硬逆向超車」，引起群眾不滿。

▼張男酒駕前科累累，連買個早餐都要違規，還在臉書曬單。（圖／翻攝自張男臉書）

▲▼金門男子違規駕駛撞3車後，棄車逃逸，其中女騎士死亡。（圖／翻攝自張男臉書）

▲▼金門男子違規駕駛撞3車後，棄車逃逸，其中女騎士死亡。（圖／翻攝自張男臉書）

▲▼金門死亡車禍。（圖／記者鄭逢時翻攝）

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

相關新聞

金門酒駕男逆向連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

金門酒駕男逆向連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

金門昨(17日)發生死亡車禍！一名51歲張姓男子駕駛自小客車，於18時21分許沿金湖鎮環島北路二段往金城方向行駛，於玉環路口前路段違規駛入來車道，並超越多部車輛，先撞擊對向45歲翁姓女子騎乘之普通重機車，車輛失控後又撞擊49歲盧姓男子駕駛的自小貨車、40歲許姓女子駕駛之自小客車。機車駕駛人翁女經緊急送往金門醫院急救後仍宣告不治，另自小貨車盧姓駕駛未受傷，自小客車許姓駕駛左手臂拉傷、翁姓乘客頭部挫傷。

男酒駕自撞亡！家屬求償千萬國賠二審逆轉

男酒駕自撞亡！家屬求償千萬國賠二審逆轉

酒駕慣犯撞死人肇逃！「酒測值達1」判刑6年半

酒駕慣犯撞死人肇逃！「酒測值達1」判刑6年半

酒駕4犯男搬「台積電」求情　法官打臉

酒駕4犯男搬「台積電」求情　法官打臉

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！他喊：帶100元來旅遊

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！他喊：帶100元來旅遊

關鍵字：

金門酒駕肇事案逆向超車女騎士

