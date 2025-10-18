酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

有酒駕前科的51歲張姓男子飲酒後，涉駕駛BMW權利車在金門逆向超車，先撞擊對向45歲翁姓女騎士後，又失控連撞小貨車、小客車後，翻覆在路口。翁女送醫急救後不幸身亡，而張男肇事後竟棄車逃離，直到晚間11點才主動投案，被依肇事逃逸致死罪移送偵辦。

▲金門男子違規駕駛撞3車後，棄車逃逸，其中女騎士死亡。（圖／記者鄭逢時翻攝翻攝）

事發後，肇事張姓男子爬出車外後，竟棄車徒步逃逸，警方立即掌握犯嫌身份後，並釐清逃離動線及動員大批警力查緝，另策動親友給予壓力，最後張嫌於當晚23時許主動至金城分局歸案，後由本分局帶返後續偵查，查獲後張嫌酒測值超標，警方詢問後依違反刑法185-3條酒駕致死罪及刑法第185-4條肇事逃逸致死罪，將張嫌移送金門地檢署偵辦。

據了解，死者翁女為幼兒園主任，張男曾有違背安全駕駛罪、違反藥事法、竊盜罪等多項前科，過去就曾在臉書曬出酒駕舉發通知單，2022年因不能安全駕駛被高檢傳喚說明，還在臉書表示「殺小買個早餐也6個月，無奈」，語氣全無悔意。沒想到本月17日張男再度酒駕闖下大禍，撞死人後還逃逸，有目擊網友表示「這輛車從瓊林風獅爺就開始逆向超車了，整條街都塞滿車還硬逆向超車」，引起群眾不滿。

▼張男酒駕前科累累，連買個早餐都要違規，還在臉書曬單。（圖／翻攝自張男臉書）