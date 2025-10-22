痛罵一頓「詐騙集團會報復你」恐怖手法曝光！他嘆：賭上所有資產

▲原PO莫名被捲入詐欺案，竟因帳號被轉入3萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



小心詐騙集團報復！一名苦主莫名成了詐欺共犯，只因詐騙集團撿到他人手機亂轉帳，誤將3萬元匯入他戶頭，所幸檢察官調查後認定他清白。但開庭過程中，檢察官曾問「你有沒有跟詐騙集團吵架？」一度讓原PO百思不得其解，原來有人把詐騙集團罵了一頓，結果慘遭「報復」，導致帳戶、信用卡全被凍結。

一名孔姓房產達人在臉書分享「禍從天降」的荒謬故事，他莫名成為詐欺共犯，只因詐騙集團撿到一名會計手機，解鎖網路銀行帳戶後，把錢亂轉給「好幾位陌生人」，而他就是其中之一。

原PO無奈說道，他的帳戶莫名其妙多了3萬元，「天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？我根本不知道有這筆錢進來。」

會計提告後，原PO被告詐欺，回憶起開庭當天狀況，檢察官的第一句話卻是「你有沒有跟詐騙集團吵架？」他呆站在原地使勁回想，「報告庭上，我最近真的沒有啊。」隨後依序又被問了幾個問題「為什麼你的帳戶中，會有一筆別人轉過來的帳呢？」「這件事情發生的前一個月，為什麼轉帳了100萬出去？」

面對自己私人金流被檢視過一遍，原PO坦言非常震驚，「我整個戶頭都調過了」，同時也趕緊回答檢察官，「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細。」隨後檢察官開始抽絲剝繭審問，認不認識原告、認不認識其他被告等。

空氣凝結了大概20分鐘，檢察官終於開口，「我覺得你的帳戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的」，同時要求把3萬元轉回去給會計，就可請對方撤告。此話一出，原PO心中的大石頭才放下來，「當然好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！」

後來檢察事務官致電提供帳號時，原PO也忍不住多問一句，「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」真相超級傻眼，事務官才解釋「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來，原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」事務官也直言，「你這邊算是很衰啦，禍從天降！」

電話另一頭的原PO苦笑之餘，又想起檢察官曾問他「有沒有跟詐騙集團吵架呢？」於是又追問背後原因。事務官沉默了2秒，才嘆了口氣，「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

事務官仔細地說明，詐騙集團為了「懲罰」罵他們的人，會故意在網路上賣東西，並把這個人的銀行帳號提供給買方。等買方把錢匯過去後，詐騙集團就故意不出貨，買方收不到貨就會去警察局報案，告那個「帳號持有人」詐欺。

接下來警方就會凍結那個帳號，一旦被列為警示帳戶，那個人名下「所有」的銀行帳戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。簡單來說，詐騙集團完全不動手，就可藉此報復，所以他們從不用自己動手。

聽完這種案例後，原PO氣憤又難奈直呼，「在這個時代，我們都痛恨詐騙，但沒想到，光是『痛罵』詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。」

最後，原PO也總結三大重點，首先是「帳戶號碼不要隨便給人」，避免帳戶被當人頭戶收款，或者以此來報復你；第二則是建議網銀「開啟入款通知」，如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現；第三「不要跟詐騙集團起衝突」，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖」。

