「全台最難掛號的醫師」竟可加LINE問診？骨科名醫呂紹睿澄清了

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

詐騙層出不窮！詐團長年來冒名「全台最難掛號的醫師」骨科醫生呂紹睿，聲稱可以加LINE好友網路問診，向民眾推銷不明的藥膏、感冒藥等商品，近年來更利用AI，模仿呂的聲音製作影片狂打廣告，不僅有不少掛不到號的民眾受騙，連呂的親友都打電話問他「這是不是真的？」對此，呂紹睿再度澄清，他個人不曾代言醫療產品，更沒有以個人名義看診、銷售產品的社群帳號。

▲詐團用AI冒用醫生、名人的聲音詐騙，骨科醫師呂紹睿也不堪其擾。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

有詐團冒用骨科醫生呂紹睿肖像，聲稱可以加LINE好友網路問診，還販賣不明商品說「從半癱到行動自如只需7天」等誇張療效，甚至利用AI假冒呂紹睿的聲音製作推銷影片。一位慈濟志工師姊在網路看到訊息，透過台中慈濟醫院系統確認，「骨科呂紹睿醫師有LINE帳號問診，這是真的嗎？」

對此，大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿醫師鄭重澄清，他個人不曾代言醫療產品，更沒有以個人名義看診、銷售產品的社群帳號。

另因應民眾「掛不到號」的情況，院方也擴大醫療量能，表示臺中慈濟醫院關節中心已經成立，由呂紹睿醫師擔任資深顧問醫師，子弟兵周立展主任醫師、趙子鎔主治醫師聯合看診；大林關節中心同樣有呂紹睿醫師、許家禎主任醫師、洪榮斌主治醫師為大家守護關節健康，讓大家都能及時得到應有的照顧。