　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠騙12人「分層轉匯幫洗錢」436萬　無業男被法官重判4年

▲莊男收購人頭帳戶詐騙400多萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲莊男收購人頭帳戶洗錢詐騙436萬元被依涉加重詐欺罪判4年徒刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來詐騙案件層出不窮，犯罪手法不斷翻新。一名莊姓男子因擔任詐騙集團的車手，負責收購人頭帳戶並透過層層洗錢轉匯，從中抽取1%的不法報酬，導致至少12名投資被害人上當被騙走436萬餘元。莊男經通緝到案自白認罪，被依加重詐欺等罪判處應執行有期徒刑4年，全案仍可上訴。

判決書指出，被告莊男與暱稱「九怪」、「順聯」等人為了詐騙，由莊男先向「九怪」收購鄭、黃等人名下的銀行帳戶資料，莊男將收購來的這些人頭帳戶，連同自己名下的銀行帳戶，一併提供給詐騙集團使用。他負責將被害人匯入的款項進行「分層轉匯」，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得的去向，並從中賺取轉匯金額1%的報酬。

該詐騙集團成員透過佯裝網友或投資平台客服人員，以「介紹投資管道」為由，誘騙被害人匯款，受害人多達12人，單筆受詐騙金額高達236萬；其他受害人也分別被騙走1萬元至36萬元不等的金額，合計被騙超436萬元左右。

被害人匯出的款項先進入人頭帳戶，再由莊男依照詐騙集團指示，迅速將款項轉匯到其他帳戶，從而切斷資金流向，增加檢警追查的難度。

法院審理時，莊男坦承所有犯行。法官認為，被告正值20多歲年輕力壯，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手的不法利益，參與詐欺犯罪，造成被害人財產損失，同時破壞社會秩序與人際信任，因此予以重判。

法官審酌被告前因犯妨害自由、妨害公務、槍砲等案件，判處應執行有期徒刑4年確定，入監執行後於105年4月20日縮短刑期假釋出監，5年內再犯本案，直到法院審理時才認罪，遭檢方依《刑法》第339條之4第1項第2款的「三人以上共同詐欺取財罪」從重量刑。法院判處應執行有期徒刑4年，並宣告沒收其未扣案的犯罪所得2萬8,000餘元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬

路口與賓士相撞！雙載夫妻噴飛1死　肇事建設老董3萬交保

狠騙12人「分層轉匯幫洗錢」436萬　無業男被法官重判4年

黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

快訊／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

快訊／台中新光三越恢復營運第25天　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬

路口與賓士相撞！雙載夫妻噴飛1死　肇事建設老董3萬交保

狠騙12人「分層轉匯幫洗錢」436萬　無業男被法官重判4年

黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

快訊／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

快訊／台中新光三越恢復營運第25天　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

每天多一點練習！「5件小事」讓你找回快樂　允許自己慢慢變好

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

社會熱門新聞

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多熱門

相關新聞

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

資產規模1180億元、受益人數61.5萬元大台灣價值高息（00940）公布最新配息金額維持每單位0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，以今（21）日9.52元收盤價，換算年化配息率約5.04%，預計11月6日除息，12月1日發放配息。

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　警教一招辨真偽

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　警教一招辨真偽

韓美女赴柬應徵翻譯遇詐騙　逼脫衣成人直播

韓美女赴柬應徵翻譯遇詐騙　逼脫衣成人直播

PU廠排甲苯超標24倍　將追繳7千萬空汙費

PU廠排甲苯超標24倍　將追繳7千萬空汙費

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

關鍵字：

彰化投資詐騙洗錢加重詐欺累犯

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面