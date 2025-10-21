應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

▲南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

22歲韓籍朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死後，赴柬詐騙與非法拘禁事件備受關注。韓媒揭露，一名30多歲韓籍女性金敏荷（化名，音譯）原以為赴柬埔寨是應徵日語翻譯工作，卻遭當地韓籍僑民誘騙，並被賣給犯罪集團，遭對方脅迫拍攝成人直播節目，業績不達標就遭毆打，如此地獄般的生活長達一個月。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，金敏荷去年4月應徵日語口譯工作後，抵達柬埔寨首都金邊，當時在機場迎接她的是一名在從事演員與模特兒工作的韓國僑民，且在南韓入口網站可以搜尋到該名僑民的資訊。僑民笑著表示，「很簡單的工作」，接著開車將她送往施亞努市靠海公寓，車程約4小時。

金敏荷抵達公寓後，透過通訊軟體Kakao Talk向家人報平安。然而，此時卻突然遭到3名陌生男性闖入房間，搶走手機與護照，並強迫她在鏡頭前脫衣裸身主持成人直播節目。

金敏荷的直播設有「KPI」（業績目標），一旦未能達標，不僅要被辱罵，還會遭受毆打。她描述，每天都在房間裡面對不熄燈的鏡頭光，偶爾更聽到隔壁傳來陣陣「救命」的尖叫嘶吼聲，生活如同煉獄般煎熬。

▲南韓大田地方法院洪城支院20上午開庭審訊赴柬埔寨參與詐騙的韓籍豬仔。（圖／達志影像）

約一個月後，金敏荷在家人追蹤下獲得「抵達認證照」作為線索，家人聯絡在當地居住20年的韓國僑民，協助分析照片中海域與島嶼的具體位置，持續搜索整個施亞努市。最後，僑民聯合當地警方突襲該棟公寓，成功救出金敏荷。事後，金敏荷得知，當初接她的僑民，竟然將她以500萬韓元賣給犯罪集團。

報導也提及，去年類似案件中，除了男性受害者，女性受害者亦不在少數，例如30多歲男性鄭敏秀（化名）曾遭愛情詐騙誘拐，其中少數女性負責在通話配音女性角色。

據悉，本月7日也有另一名30多歲女性在柬埔寨與越南邊境死亡，凸顯女性赴柬遭誘拐與虐待事件並非孤立案例。