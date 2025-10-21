　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

▲▼南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

▲南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

22歲韓籍朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死後，赴柬詐騙與非法拘禁事件備受關注。韓媒揭露，一名30多歲韓籍女性金敏荷（化名，音譯）原以為赴柬埔寨是應徵日語翻譯工作，卻遭當地韓籍僑民誘騙，並被賣給犯罪集團，遭對方脅迫拍攝成人直播節目，業績不達標就遭毆打，如此地獄般的生活長達一個月。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，金敏荷去年4月應徵日語口譯工作後，抵達柬埔寨首都金邊，當時在機場迎接她的是一名在從事演員與模特兒工作的韓國僑民，且在南韓入口網站可以搜尋到該名僑民的資訊。僑民笑著表示，「很簡單的工作」，接著開車將她送往施亞努市靠海公寓，車程約4小時。

金敏荷抵達公寓後，透過通訊軟體Kakao Talk向家人報平安。然而，此時卻突然遭到3名陌生男性闖入房間，搶走手機與護照，並強迫她在鏡頭前脫衣裸身主持成人直播節目。

金敏荷的直播設有「KPI」（業績目標），一旦未能達標，不僅要被辱罵，還會遭受毆打。她描述，每天都在房間裡面對不熄燈的鏡頭光，偶爾更聽到隔壁傳來陣陣「救命」的尖叫嘶吼聲，生活如同煉獄般煎熬。

▲▼南韓大田地方法院洪城支院20上午開庭審訊赴柬埔寨參與詐騙的韓籍豬仔。（圖／達志影像）

▲南韓大田地方法院洪城支院20上午開庭審訊赴柬埔寨參與詐騙的韓籍豬仔。（圖／達志影像）

約一個月後，金敏荷在家人追蹤下獲得「抵達認證照」作為線索，家人聯絡在當地居住20年的韓國僑民，協助分析照片中海域與島嶼的具體位置，持續搜索整個施亞努市。最後，僑民聯合當地警方突襲該棟公寓，成功救出金敏荷。事後，金敏荷得知，當初接她的僑民，竟然將她以500萬韓元賣給犯罪集團。

報導也提及，去年類似案件中，除了男性受害者，女性受害者亦不在少數，例如30多歲男性鄭敏秀（化名）曾遭愛情詐騙誘拐，其中少數女性負責在通話配音女性角色。

據悉，本月7日也有另一名30多歲女性在柬埔寨與越南邊境死亡，凸顯女性赴柬遭誘拐與虐待事件並非孤立案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

網美遭劫匪刺死！同行前男友倖存　「1舉動」卻超詭異

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

安倍路線繼承者！高市早苗當選首相　主張台灣有事就是日本有事

應徵日文翻譯遇詐騙！韓美女赴柬埔寨「遭逼脫衣」　淪成人直播主

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

韓女「火焰槍殺蟑螂」燒整棟樓！母為救2月嬰墜亡　釀1死9傷

11歲男童被蛇咬抱怨腹痛「爸卻叫他睡覺」　隔天突然陳屍家中

雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

快訊／首位女首相！高市早苗獲國會提名　正式當選日本第104任首相

緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

13歲食人魔「出於好奇」殺同學！木棍爆頭電鋸分屍　稱口感像炸雞

網美遭劫匪刺死！同行前男友倖存　「1舉動」卻超詭異

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

流感首波高峰已過「上周12.8萬人就醫」　第2波估12月急升

東方風能預計11月底掛牌上市　目標三年內擴大船隊規模3倍

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

苦瓜最營養部分丟了？　維他命C是果肉1.7倍

即／高市早苗獲提名　當選日本新任首相！

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

亞馬遜雲端服務又當機了

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

更多熱門

相關新聞

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

南韓京畿道烏山市一名20多歲女子為了燒蟑螂，竟用打火機搭配止痛噴霧罐當成火焰槍，沒想到火勢失控，引發大樓大火，造成一名30多歲中國籍女子逃生不及墜樓身亡。

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

背包男應徵「月薪4萬5」事務員　上工首日就被逮

背包男應徵「月薪4萬5」事務員　上工首日就被逮

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

關鍵字：

日韓要聞柬埔寨詐騙南韓成人直播裸體柬埔寨詐騙集團施亞努市

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面