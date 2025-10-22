情侶合作出租帳戶當人頭　她自曝1事成鐵證！下場關5個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控在2022年10月間與當時的男友阿強（化名）共同商議，將各自名下的金融帳戶提供給詐團使用，因而挨告。雖然小美矢口否認犯行，但她在接受警詢時，曾詳細描述車站置物櫃的操作方式細節，最終屏東地院法官沒有採信她的說詞，並依法判處她有期徒刑5個月，併科罰金25萬元。

▲小美否認出租帳戶給詐團使用，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美在2022年10月間聽聞當時的男友阿強（兩人現已結婚）表示，有人願意出錢租用帳戶，兩人便共同商議，將各自名下的金融帳戶出租給對方使用；接著，他們一起前往火車站，由小美將提款卡放入置物櫃並上鎖，再由阿強將開鎖密碼、置物櫃編號、提款卡密碼轉告給詐團。

詐團利用阿強和小美的帳戶，向3名受害者施詐，共計騙得30萬餘元。後來受害者們發現被騙，憤而報警處理，警方循線調查，很快便揪出阿強和小美。

小美到案之後辯稱，帳戶是由男友提供給他人使用，她事前毫不知情，也不曾前往車站放置提款卡。但在接受警詢時，她卻能明確說出車站置物櫃的使用方式。

阿強在警詢及偵查過程中，將一切行為攬到自己身上，同時又說出「不希望小美遭我連累」等話。然而，到了法院審理程序期間，他改口表示，小美事前就知道要將帳戶提供給別人使用，他也有先告知要出租帳戶，然後兩人一起前往車站，並由小美操作置物櫃存放提款卡。

屏東地院法官認為，小美為圖獲利，輕率將帳戶提款卡及密碼交給他人使用，淪為詐團人頭戶，導致3名受害者被騙錢，行為確實不妥，考量到她否認犯行並推諉責任，至今仍未與受害者達成和解，犯後態度難認良好，最終依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判處她有期徒刑5個月，併科罰金25萬元，罰金部分得易服勞役250日，全案仍可上訴。