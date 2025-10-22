　
社會 社會焦點 保障人權

情侶合作出租帳戶當人頭　她自曝1事成鐵證！下場關5個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控在2022年10月間與當時的男友阿強（化名）共同商議，將各自名下的金融帳戶提供給詐團使用，因而挨告。雖然小美矢口否認犯行，但她在接受警詢時，曾詳細描述車站置物櫃的操作方式細節，最終屏東地院法官沒有採信她的說詞，並依法判處她有期徒刑5個月，併科罰金25萬元。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲小美否認出租帳戶給詐團使用，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美在2022年10月間聽聞當時的男友阿強（兩人現已結婚）表示，有人願意出錢租用帳戶，兩人便共同商議，將各自名下的金融帳戶出租給對方使用；接著，他們一起前往火車站，由小美將提款卡放入置物櫃並上鎖，再由阿強將開鎖密碼、置物櫃編號、提款卡密碼轉告給詐團。

詐團利用阿強和小美的帳戶，向3名受害者施詐，共計騙得30萬餘元。後來受害者們發現被騙，憤而報警處理，警方循線調查，很快便揪出阿強和小美。

小美到案之後辯稱，帳戶是由男友提供給他人使用，她事前毫不知情，也不曾前往車站放置提款卡。但在接受警詢時，她卻能明確說出車站置物櫃的使用方式。

阿強在警詢及偵查過程中，將一切行為攬到自己身上，同時又說出「不希望小美遭我連累」等話。然而，到了法院審理程序期間，他改口表示，小美事前就知道要將帳戶提供給別人使用，他也有先告知要出租帳戶，然後兩人一起前往車站，並由小美操作置物櫃存放提款卡。

屏東地院法官認為，小美為圖獲利，輕率將帳戶提款卡及密碼交給他人使用，淪為詐團人頭戶，導致3名受害者被騙錢，行為確實不妥，考量到她否認犯行並推諉責任，至今仍未與受害者達成和解，犯後態度難認良好，最終依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判處她有期徒刑5個月，併科罰金25萬元，罰金部分得易服勞役250日，全案仍可上訴。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

近年來詐騙案件層出不窮，犯罪手法不斷翻新。一名莊姓男子因擔任詐騙集團的車手，負責收購人頭帳戶並透過層層洗錢轉匯，從中抽取1%的不法報酬，導致至少12名投資被害人上當被騙走436萬餘元。莊男經通緝到案自白認罪，被依加重詐欺等罪判處應執行有期徒刑4年，全案仍可上訴。

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　警教一招辨真偽

韓美女赴柬應徵翻譯遇詐騙　逼脫衣成人直播

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

背包男應徵「月薪4萬5」事務員　上工首日就被逮

