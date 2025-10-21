假全民普發現金1萬釣魚網橫行　潮州警揭教你一招辨真偽

▲潮州警分局長林俊雄分享「釣魚網站」詐騙手法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為使民眾多認識各類型詐欺手法，由分局長林俊雄與警察廣播電台連線，分享「釣魚網站」的詐騙手法，近期有民眾誤信假借財政部名義的網站，呼籲民眾保持警惕，避免落入詐騙圈套。

潮州警方表示，「全民普發現金計畫」網站，點入網站後後被要求輸入手機、銀行帳戶資訊及簡訊認證碼，以免遭盜用個資、盜刷信用卡。籲請鄉親注意，政府單位的網址首段會以「.gov.tw」結尾，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文、符號或數字；結尾也不會有com。網傳連結則會刻意使用類似的拼法（例如搭配 gov、mof、tw...等），試圖誤導混淆，讓民眾以為是官方網站。

分局長林俊雄提醒民眾，政府不會以簡訊、電子郵件通知領錢或登錄，也不會致電要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺。經查證，這是假冒財政部名義發布的詐騙資訊，財政部已經發布新聞稿闢謠，內容中的普發一萬現金申請連結是詐騙的釣魚網址，民眾切勿在不明網站上填寫個人資料，以免遭盜用個資、盜刷信用卡；普發現金的平台還在建置中，發放作業也還沒開始，提醒民眾務必提高警覺，要以官方網站公開的資訊為主。