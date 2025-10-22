「走私菸氣球」闖領空！立陶宛機場被迫停飛　影響近30航班

▲ 立陶宛國家邊防局先前公開的照片中，一名人員正檢查載有走私菸的氣球。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛首都維爾紐斯機場21日晚間緊急暫停航班起降，原因竟是數十顆來自白俄羅斯的走私菸氣球闖入領空，已是該機場本月第二次因類似事件被迫停飛。

根據《天空新聞》，立陶宛國家危機管理中心（NCMC）聲明宣布，「由於氣象氣球被用於從俄羅斯走私香菸，機場營運已經中斷」，截至22日凌晨有近30個航班受到「營運限制」影響。

NCMC本月稍早的報告指出，今年已攔截487批以氣球從白俄羅斯運來的香菸，並逮捕87名涉案人員，幾乎達去年46人的2倍。且除氣球外，今年還查獲45架非法從白俄載運香菸的無人機，總計有逾77萬包香菸透過空中管道偷渡入境。

當局說明，走私集團改採「遠端走私」手法有其原因。由於立陶宛沿白俄邊界建設實體屏障，包括圍欄及刀片網，使傳統走私路線難以通行；加上國安部門在整條邊界安裝監視系統，使邊防反應速度大幅提升，增加攔截走私者的可能性。

NCMC補充，立陶宛與白俄羅斯香菸價格存在「顯著差異」，而該國仍是菸草製品流入其他歐盟國家的主要轉運站。這種走私模式也已擴散至鄰國，波蘭和拉脫維亞近期也曾攔截這類載運香菸的走私氣球。