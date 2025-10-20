　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿聯酋貨機撞地勤車墜海疑點重重　港機管局：天氣及跑道適合運作

▲港機管局說明阿聯酋貨機事故。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲港機管局及相關單位說明阿聯酋貨機事故。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港國際機場今（20）日凌晨驚傳事故，一架從阿聯酋杜拜飛抵香港的貨機在降落時衝出北跑道墜入海中，期間撞上一輛地勤巡邏車，導致車上兩名機場保安喪生。港府與機管局緊急召開記者會說明事故，強調當時天氣及跑道狀況均適合運作，事發前飛機未曾發出任何求救訊號。

▲港機管局說明阿聯酋貨機事故。（圖／翻攝澎湃新聞）

香港機場管理局執行總監姚兆聰表示，遇難者為機場保安公司員工，分別在機場服務7至12年，「當時跑道與能見度良好，氣象條件適合飛行，飛機亦未發出協助或警報訊息。」

姚兆聰指出，機管局將全力配合飛機事故調查組及民航處展開調查，今（20）日原訂超過千班航班改用南跑道與中跑道起降，機場運作維持正常。香港消防處則在記者會上提到，航空交通管制中心於凌晨3時53分啟動飛機事故警報，兩分鐘後消防抵達現場展開救援。

▲港機管局說明阿聯酋貨機事故。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，現場貨機斷裂成兩截，部分機身沉入海中，4名機組人員被困艙內等待救援，由消防員協助他們利用逃生滑梯脫困，並同步展開水上與水下搜尋，約40分鐘後，潛水員尋獲墜海巡邏車並救出兩名罹難者。

根據現場畫面顯示，貨機機頭擱淺在防波堤邊，機身中段斷裂、機翼折斷，艙底出現破洞，左側逃生滑梯已彈出，右側滑梯則未完全開啟。港府通報指出，涉事班機為阿聯酋航空UAE9788號B744貨機，於北跑道降落後偏離滑入海面，事故發生後，空管人員依程序即時通知機場管理局及救援單位，全案仍在調查中。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

