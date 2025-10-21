移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

▲台中機場日前發生一名移工要被遣送回國時，在管制區前落跑脫逃，雇主被彰化縣府罰6萬，告上法院後才撤銷。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名移工因為遭雇主反映工作學不會，遭人力公司遣送回國，結果竟在準備要進海關時，突然轉頭在機場內狂奔落跑，人力公司員工追趕不及，眼睜睜看他逃逸。更慘的是，該公司被彰化縣政府認定違反就業服務法，裁罰6萬，結果告上行政法院後，法官認定縣府敗訴。

該間人力公司總計引進56名外國人入台，結果在員工入台3個月內，已經有3人失聯。彰化縣府依就業服務法，認定該公司行蹤不明比率為5.3571%，超過規定值5%，依法裁罰6萬。

該人力公司不服，向彰化縣府提出行政訴訟，主張該名移工是因為入境工作後，屢次遭雇主反應「資質魯鈍、工作學不會」，才決定將他遣返回國，並由公司員工柯男、謝女共同護送到機場。

孰料，柯男跟謝女把移工送到機場時，還特別跟航空公司地勤人員交代，該名移工須註記「不可再出關」，並協助辦理手續，把移工送到管制區門口，此時，移工突然轉頭往機場外狂奔，他跳上計程車，被保全大喊「是逃逸外勞」遭運將拒載，移工又跳下車往農田逃逸，柯男跟謝女追不及，只好放棄。

柯男跟謝女認為，已經善盡一切義務，護送過程也無疏失可言，移工逃逸時，也有出手阻止，並無應注意而未注意情形，不應將該名移工列入脫逃事件。

彰化縣府答辯稱，本案裁罰6萬元罰鍰是最低標準，且開罰是依據規定明定之，並無違反裁量原則，柯男跟謝女有應注意而未注意過失。

台中高分院行政法庭地方庭審酌，柯男跟謝女客觀上有違法情形，但2人也並非公權力機關，無法強行限制外國人人身自由，彰化縣府也未舉證2人有何故意或過失，事發當下有即時追趕，判決撤銷縣府原有的處分，全案還可上訴。