社會 社會焦點 保障人權

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

▲▼台中機場。（圖／資料照）

▲台中機場日前發生一名移工要被遣送回國時，在管制區前落跑脫逃，雇主被彰化縣府罰6萬，告上法院後才撤銷。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名移工因為遭雇主反映工作學不會，遭人力公司遣送回國，結果竟在準備要進海關時，突然轉頭在機場內狂奔落跑，人力公司員工追趕不及，眼睜睜看他逃逸。更慘的是，該公司被彰化縣政府認定違反就業服務法，裁罰6萬，結果告上行政法院後，法官認定縣府敗訴。

該間人力公司總計引進56名外國人入台，結果在員工入台3個月內，已經有3人失聯。彰化縣府依就業服務法，認定該公司行蹤不明比率為5.3571%，超過規定值5%，依法裁罰6萬。

該人力公司不服，向彰化縣府提出行政訴訟，主張該名移工是因為入境工作後，屢次遭雇主反應「資質魯鈍、工作學不會」，才決定將他遣返回國，並由公司員工柯男、謝女共同護送到機場。

孰料，柯男跟謝女把移工送到機場時，還特別跟航空公司地勤人員交代，該名移工須註記「不可再出關」，並協助辦理手續，把移工送到管制區門口，此時，移工突然轉頭往機場外狂奔，他跳上計程車，被保全大喊「是逃逸外勞」遭運將拒載，移工又跳下車往農田逃逸，柯男跟謝女追不及，只好放棄。

柯男跟謝女認為，已經善盡一切義務，護送過程也無疏失可言，移工逃逸時，也有出手阻止，並無應注意而未注意情形，不應將該名移工列入脫逃事件。

彰化縣府答辯稱，本案裁罰6萬元罰鍰是最低標準，且開罰是依據規定明定之，並無違反裁量原則，柯男跟謝女有應注意而未注意過失。

台中高分院行政法庭地方庭審酌，柯男跟謝女客觀上有違法情形，但2人也並非公權力機關，無法強行限制外國人人身自由，彰化縣府也未舉證2人有何故意或過失，事發當下有即時追趕，判決撤銷縣府原有的處分，全案還可上訴。

10/19 全台詐欺最新數據

玻璃破大洞　台中新光三越8F外牆「暫用膠帶補強」

全台百貨店王「台中新光三越」今（21）日驚傳8樓外牆玻璃疑遭狂風吹破。事發後業者表示詳細狀況還在了解當中，工作人員已拿膠帶補強，危險區用拒馬圍起。

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

豐原「慶山明仁」上樑大典　政商名流齊聚

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

睽違4年！　改名6次「白派豪宅」每坪5字頭成交高樓戶

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

